Komarci tokom toplijih meseci postaju pravi problem, ali umesto hemijskih repelenta, rešenje može da se pronađe u prirodi.

Prikrivaju miris kože





Određene biljke svojim intenzivnim mirisima uspešno prikrivaju miris ljudske kože koji privlači insekte, pa ih tako drže na distanci. Posebno su delotvorne kada se njihov list zgnječi, jer se tada oslobađaju eterična ulja koja dodatno pojačavaju zaštitu.

Među najefikasnijim biljkama izdvaja se matičnjak, koji ima blag miris limuna i lekovita svojstva, ali se zbog brzog širenja preporučuje sadnja u saksiji. Sličnog porekla je i mačija trava, koja sadrži nepetalakton, tj. supstancu koja odbija insekte, ali istovremeno privlači mačke, što nekima može biti mana.



U borbi protiv komaraca pomaže i bosiljak, čije eterično ulje deluje čak i na larve komaraca, zbog čega je posebno koristan u blizini vode. Lavanda je još jedna snažna saveznica, jer njen miris odbija komarce, moljce i muve, a može se koristiti i direktno na koži.

Poznata nana takođe ima insekticidna svojstva i efikasna je i protiv odraslih jedinki i njihovih jaja. Pored nje, kombinacija žalfija i ružmarin daje dodatni efekat. Kada se zapale, njihov dim odbija insekte i stvara prijatan miris u okruženju.

Sadnjom ovih biljaka u dvorištu ili držanjem u saksijama na terasi može se značajno smanjiti prisustvo komaraca i potreba za kupovnim sredstvima za zaštitu, izvor Agromedia.



