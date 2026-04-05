Zlatni retriver postao je prava zvezda društvenih mreža nakon što je njegov vlasnik podelio snimak njegove reakcije na limun. Video je brzo postao viralan i oduševio korisnike širom sveta.

Nije bio spreman na iznenađenje

Na snimku se vidi kako zlatni retriver bez oklevanja prilazi komadu limuna, očigledno očekujući ukusnu poslasticu. Međutim, čim ga je dotakao jezikom, njegova reakcija se potpuno promenila.

Izraz lica jasno je pokazao iznenađenje i razočaranje, kao da nije mogao da veruje šta mu je vlasnik ponudio. Kiseli ukus limuna očigledno mu nije prijao, a delovalo je i kao da se oseća prevareno.

Pogled koji je sve rekao

Kada mu je vlasnik ponovo ponudio limun, pas ga je samo pogledao na način koji je mnoge nasmejao. Njegov izraz lica mnogi su protumačili kao poruku: „Verovao sam ti“.

Ipak, tu nije bio kraj. Pas je zatim uzeo limun, odneo ga ispod kauča i počeo da ga udara šapom, kao da želi da se „obračuna“ s njim i pokaže ko je glavni.

Ljudi se valjaju od smeha

Korisnici društvenih mreža nisu krili oduševljenje. Mnogi su istakli da ih je najviše nasmejao trenutak kada je limun završio ispod kauča. Neki su komentarisali da je izgledalo kao da pas pokušava da skloni limun što dalje od vlasnika, dok su drugi primetili da je njegova reakcija bila kombinacija šoka i simpatične osvete.

