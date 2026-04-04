Mnogi baštovani koriste terakota saksije kao svoj prvi izbor za sadnju cveća, povrća i začinskog bilja, ali one mogu biti sklone pucanju.

Kao što je jedan korisnik Redita nedavno otkrio. Podelio je svoj problem na forumu ,,r/gardening", uključujući fotografije kao primer, uz komentar: „moja terakota saksija za jagode se raspada. Najpre kao da nabubri, a zatim se spoljašnji sloj kruni.“

Zatim je pitao zajednicu da li je to normalno, jer „nikada nije video da se druge terakota saksije tako ponašaju. Da li radim nešto pogrešno? I da li će se na kraju potpuno raspasti?“

Drugi korisnici Redita su ponudili savete, a jedan je objasnio da je „terakota veoma porozna i kada upija vodu zimi, zatim se smrzne, pa odmrzne, pa ponovo upije vodu, pa se opet smrzne — i tako u krug — počinje da se raspada zbog promenljivih uslova. Svako smrzavanje pomalo oštećuje čestice gline. To je odličan materijal za održavanje vlažnosti zemljišta, ali se ne pokazuje dobro u klimama sa hladnim zimama.“

Baštenska stručnjakinja Loren Balato je podelila slično objašnjenje, rekavši za sajt Martha Stewart da je „najveća mana ovih saksija to što ne podnose niske temperature. Treba ih smatrati privremenim ili preduzeti dodatne mere ako se vaša bašta nalazi u hladnoj zoni gde temperature padaju ispod 0 stepeni.“

Jedan komentator je takođe predložio korišćenje vreća ili zaštitnih navlaka za terakota saksije tokom zime.

„Danas sam ih skinuo sa svojih saksija i čini se da su odradile posao. Mislim da se zovu ‘zaštitne navlake protiv mraza’.“

Drugi su primetili da se terakota saksije mogu raspadati i u područjima gde temperature ne padaju ispod nule. Kao što je jedan komentator istakao, „terakota je spužvasta glina sa mnogo vazdušnih mehurića, a ljuštenje nastaje zbog upijanja vlage, praćeno vrlo brzim isparavanjem. Dakle, u klimama bez zimskih mrazeva, suva toplota može izazvati istu štetu.“ Predložili su da se u zemlju za saksije umešaju zrnca koja zadržavaju vlagu kako voda ne bi prebrzo isparavala.

Savet

Jedan korisnik Redita preporučio je da se raspadajuća saksija zakopa u zemlju.

„Dobićete većinu efekata kao kod zakopane ole, čak i dok se raspada u zemljištu. Ovo je domorodačka tehnika ponovne upotrebe i reciklaže keramike“, dodao je.

Dakle, ako imate oštećene terakota saksije, nemojte ih bacati. Razmislite o njihovoj ponovnoj upotrebi u bašti, kao što to radi Marta Stjuart. Ona stavlja komade polomljenih saksija na dno svojih saksija kako bi otvori za odvod ostali čisti od grudvi zemlje ili vegetacije. Zapušeni otvori za odvod mogu ometati protok vode, što potencijalno uzrokuje truljenje korena i druge gljivične probleme.

Takođe možete zdrobiti polomljene komade terakote u manje grublje krhotine i posuti ih oko biljaka koje su podložne puževima i puževima, uključujući zelenu salatu ili jagode, kako biste odvratili štetočine koje neće moći lako da se kreću preko hrapave površine.

