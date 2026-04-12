Ovan

Ova nedelja donosi pojačanu energiju i potrebu za promenama. Na poslu možeš napraviti važan korak, ali izbegavaj impulsivne odluke. U ljubavi se pojavljuje osoba koja pokazuje interesovanje, iako to možda još nije očigledno.

Bik

Fokus je na finansijama i stabilnosti. Mogući su manji dobici ili prilika za dodatni prihod. U emotivnim odnosima tražiš sigurnost, pa nećeš imati strpljenja za nejasne situacije.

Blizanci

Komunikacija ti ide od ruke i donosi dobre prilike. Očekuj važne razgovore ili poruke koje mogu promeniti planove. Ljubavni život je dinamičan, sa dosta flerta i novih kontakata.

Rak

Emocije su naglašene, ali ti pomažu da razjasniš odnose koji su ti važni. Na poslu će biti potrebno više discipline. Kraj nedelje donosi smirenje i bolju energiju.

Lav

Društveni život dolazi u prvi plan. Mogući su pozivi, izlazci i nova poznanstva. Na poslu možeš dobiti priznanje ili pohvalu, što će ti dodatno podići samopouzdanje.

Devica

Organizacija i fokus su ti jača strana ove nedelje. Završavaš obaveze koje si dugo odlagao. U komunikaciji sa bliskim osobama budi pažljiv, jer lako može doći do nesporazuma.

Vaga

Javlja se potreba za promenom rutine. Kratko putovanje ili nova aktivnost bi ti prijali. U ljubavi su mogući neočekivani preokreti i zanimljiva poznanstva.

Škorpija

Intenzivna nedelja na emotivnom planu. Mogući su ozbiljni razgovori i suočavanja. Na poslu izbegavaj konflikte i drži fokus na svojim ciljevima.

Strelac

Partnerski odnosi su u fokusu. Važno je da pronađeš balans između svojih potreba i očekivanja drugih. Kraj nedelje donosi više optimizma i opušteniju atmosferu.

Jarac

Posao i obaveze zauzimaju većinu tvoje pažnje. Iako će biti naporno, rezultati neće izostati. Obrati pažnju na zdravlje i pronađi vreme za odmor.

Vodolija

Kreativnost i inspiracija su naglašeni. Dobar je period za rad na projektima i izražavanje ideja. U ljubavi su mogući neočekivani obrti.

Ribe

Porodica i privatni život dolaze u fokus. Mogući su važni razgovori koji donose razrešenje. Intuicija ti je jaka, pa joj veruj pri donošenju odluka.



