Uklonite smrad iz odvoda: Vodoinstalater Mića otkriva trik od 100 dinara

Neprijatan miris iz odvoda u kupatilu ili kuhinji najčešće se javlja kada pada kiša ili kada je povećana vlažnost vazduha. Smrad iz slivnika može da se proširi po celoj kući i učini boravak neprijatnim.
Prema savetu vodoinstalatera Miće, problem se često krije u nagomilanoj prljavštini, masnoći i ostacima hrane koji se zadržavaju u sifonu i cevima. Dobra vest je da ne morate koristiti skupe i jake hemikalije jer rešenje već imate u kuhinji.
Zašto se javlja neprijatan miris iz odvoda?
Neprijatan miris iz slivnika nastaje zbog:
- nakupljenih ostataka sapuna i masnoće
- taloženja hrane u kuhinjskom odvodu
- zadržavanja vode u neispravnom sifonu
- povećanog pritiska u kanalizaciji tokom kiše
Kada pada kiša, dolazi do promena pritiska u cevima, pa se neprijatan miris iz kanalizacije vraća kroz odvod.
Prirodno čišćenje odvoda
Šta vam je potrebno:
- 400 ml sirćeta
- 3 kašike sode bikarbone
- 5 litara vruće vode
Postupak čišćenja odvoda:
- Sipajte sodu bikarbonu direktno u odvod.
- Polako dodajte sirće (reakcija će zapeniti).
- Ostavite da deluje najmanje 30 minuta.
- Na kraju sipajte 5 litara vruće vode.
Ova kombinacija razgrađuje masnoću, uklanja naslage prljavštine i neutralizuje neprijatan miris iz odvoda.
Kada je potrebno zameniti sifon?
Ako se smrad iz odvoda stalno vraća i nakon čišćenja, moguće je da je sifon oštećen ili neispravan. U tom slučaju je potrebna zamena sifona ili intervencija vodoinstalatera.
Zapušen ili loš sifon može izazvati:
- stalni neprijatan miris
- sporo oticanje vode
- potpuno zapušenje odvoda
Ako niste sigurni kako da izvršite zamenu, bolje je pozvati stručnjaka.
Kako sprečiti neprijatan miris iz slivnika?
- Redovno čistite odvod prirodnim sredstvima
- Ne bacajte ostatke hrane u sudoperu
- Povremeno isperite cevi vrućom vodom
- Proverite ispravnost sifona
Uz ove jednostavne savete, vaša kuća će ostati sveža, čak i kada pada kiša.
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