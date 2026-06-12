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Uklonite smrad iz odvoda: Vodoinstalater Mića otkriva trik od 100 dinara

Rešite sami problem neprijatnog mirisa iz odvoda.

Autor:  Vesna Vukadinović
12.06.2026.08:50
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Uklonite smrad iz odvoda: Vodoinstalater Mića otkriva trik od 100 dinara
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Neprijatan miris iz odvoda u kupatilu ili kuhinji najčešće se javlja kada pada kiša ili kada je povećana vlažnost vazduha. Smrad iz slivnika može da se proširi po celoj kući i učini boravak neprijatnim.

Prema savetu vodoinstalatera Miće, problem se često krije u nagomilanoj prljavštini, masnoći i ostacima hrane koji se zadržavaju u sifonu i cevima. Dobra vest je da ne morate koristiti skupe i jake hemikalije jer rešenje već imate u kuhinji.

Zašto se javlja neprijatan miris iz odvoda?

Neprijatan miris iz slivnika nastaje zbog:

  • nakupljenih ostataka sapuna i masnoće
  • taloženja hrane u kuhinjskom odvodu
  • zadržavanja vode u neispravnom sifonu
  • povećanog pritiska u kanalizaciji tokom kiše

Kada pada kiša, dolazi do promena pritiska u cevima, pa se neprijatan miris iz kanalizacije vraća kroz odvod.

Prirodno čišćenje odvoda

Šta vam je potrebno:

  • 400 ml sirćeta
  • 3 kašike sode bikarbone
  • 5 litara vruće vode

Postupak čišćenja odvoda:

  1. Sipajte sodu bikarbonu direktno u odvod.
  2. Polako dodajte sirće (reakcija će zapeniti).
  3. Ostavite da deluje najmanje 30 minuta.
  4. Na kraju sipajte 5 litara vruće vode.

Ova kombinacija razgrađuje masnoću, uklanja naslage prljavštine i neutralizuje neprijatan miris iz odvoda.

Kada je potrebno zameniti sifon?

Ako se smrad iz odvoda stalno vraća i nakon čišćenja, moguće je da je sifon oštećen ili neispravan. U tom slučaju je potrebna zamena sifona ili intervencija vodoinstalatera.

Zapušen ili loš sifon može izazvati:

  • stalni neprijatan miris
  • sporo oticanje vode
  • potpuno zapušenje odvoda

Ako niste sigurni kako da izvršite zamenu, bolje je pozvati stručnjaka.

Kako sprečiti neprijatan miris iz slivnika?

  • Redovno čistite odvod prirodnim sredstvima
  • Ne bacajte ostatke hrane u sudoperu
  • Povremeno isperite cevi vrućom vodom
  • Proverite ispravnost sifona

Uz ove jednostavne savete, vaša kuća će ostati sveža, čak i kada pada kiša.

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