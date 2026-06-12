Uklonite smrad iz odvoda: Vodoinstalater Mića otkriva trik od 100 dinara

Neprijatan miris iz odvoda u kupatilu ili kuhinji najčešće se javlja kada pada kiša ili kada je povećana vlažnost vazduha. Smrad iz slivnika može da se proširi po celoj kući i učini boravak neprijatnim.

Prema savetu vodoinstalatera Miće, problem se često krije u nagomilanoj prljavštini, masnoći i ostacima hrane koji se zadržavaju u sifonu i cevima. Dobra vest je da ne morate koristiti skupe i jake hemikalije jer rešenje već imate u kuhinji.

Zašto se javlja neprijatan miris iz odvoda?

Neprijatan miris iz slivnika nastaje zbog:

nakupljenih ostataka sapuna i masnoće

taloženja hrane u kuhinjskom odvodu

zadržavanja vode u neispravnom sifonu

povećanog pritiska u kanalizaciji tokom kiše

Kada pada kiša, dolazi do promena pritiska u cevima, pa se neprijatan miris iz kanalizacije vraća kroz odvod.

Prirodno čišćenje odvoda

Šta vam je potrebno:

400 ml sirćeta

3 kašike sode bikarbone

5 litara vruće vode

Postupak čišćenja odvoda:

Sipajte sodu bikarbonu direktno u odvod. Polako dodajte sirće (reakcija će zapeniti). Ostavite da deluje najmanje 30 minuta. Na kraju sipajte 5 litara vruće vode.

Ova kombinacija razgrađuje masnoću, uklanja naslage prljavštine i neutralizuje neprijatan miris iz odvoda.

Kada je potrebno zameniti sifon?

Ako se smrad iz odvoda stalno vraća i nakon čišćenja, moguće je da je sifon oštećen ili neispravan. U tom slučaju je potrebna zamena sifona ili intervencija vodoinstalatera.

Zapušen ili loš sifon može izazvati:

stalni neprijatan miris

sporo oticanje vode

potpuno zapušenje odvoda

Ako niste sigurni kako da izvršite zamenu, bolje je pozvati stručnjaka.

Kako sprečiti neprijatan miris iz slivnika?

Redovno čistite odvod prirodnim sredstvima

Ne bacajte ostatke hrane u sudoperu

Povremeno isperite cevi vrućom vodom

Proverite ispravnost sifona

Uz ove jednostavne savete, vaša kuća će ostati sveža, čak i kada pada kiša.

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