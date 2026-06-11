Krpelji su tokom toplijih meseci jedna od najvećih muka vlasnika dvorišta, vikendica i bašta. Osim što mogu da pokvare boravak na otvorenom, poznato je da prenose i opasne bolesti. Zato stručnjaci neprestano tragaju za načinima da se njihov broj smanji bez upotrebe agresivnih hemikalija.

Nedavno istraživanje naučnika sa Univerziteta u Otavi pokazalo je da jedno jednostavno i relativno jeftino rešenje može dati iznenađujuće dobre rezultate.

Tokom dvogodišnjeg eksperimenta istraživači su proučavali kako drvena sečka utiče na prisustvo krpelja duž pešačkih staza. Korišćena je sečka od jasena, a deo materijala bio je tretiran deltametrinom, supstancom koja se koristi za suzbijanje pojedinih štetočina.

Rezultati su bili impresivni. Tretirana drvena sečka smanjila je broj krpelja za čak 99 odsto, dok je i obična sečka bez dodatnih preparata pokazala značajan efekat.

Stručnjaci objašnjavaju da je razlog veoma jednostavan. Krpelji vole vlažna i senovita mesta, dok drvena sečka stvara suvlju zonu kroz koju se mnogo teže kreću. Na taj način nastaje prirodna barijera između vegetacije i prostora kojim ljudi prolaze.

Ovakvo rešenje smatra se ekološki prihvatljivim jer je drvena sečka biorazgradiva i ne opterećuje životnu sredinu kao pojedine hemijske metode.

Naučnici savetuju da se drvena sečka rasporedi oko terasa, baštenskih staza, prostora za odmor i dečjih igrališta. Ipak, najbolji rezultati postižu se kada se kombinuje sa redovnim održavanjem dvorišta.

To podrazumeva:

redovno košenje trave,

uklanjanje opalog lišća,

orezivanje gustog rastinja,

smanjenje vlažnih i zapuštenih delova dvorišta.

Kombinacijom ovih mera moguće je značajno smanjiti broj krpelja i učiniti boravak u bašti bezbednijim tokom leta.