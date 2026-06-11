Legendarna holivudska glumica Odri Hepbern volela je testeninu, a jedan od njenih omiljenih recepata bio je iznenađujuće jednostavan.

Pasta koju je nazvala „lenja devojka“ priprema se od samo četiri osnovna sastojka, među kojima je i kupovni kečap. Ovaj recept je savršen izbor kada nemate mnogo vremena za pripremu jela, a može se jesti za ručak i večeru.

Recept za pastu "lenja devojka"

Potrebno je:

200 g pene testenine

1 kašika putera

2 kašike maslinovog ulja

2 kašike kečapa

rendani kačkavalj po izboru

Priprema: Testeninu skuvajte prema uputstvu, ocedite je, a zatim umešajte malo maslinovog ulja i putera kako bi dobila kremastu teksturu. Nakon nekoliko minuta dodajte kečap, dobro promešajte i začinite po želji. Na kraju umešajte rendani sir i poslužite.

Ovaj jednostavan recept bio je jedan od omiljenih obroka slavne glumice, posebno za opuštene večeri provedene kod kuće sa porodicom.

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