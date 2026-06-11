Jednostavan postupak uz pomoć sode bikarbone ili soli jedno je od najpraktičnijih rešenja tokom sezone trešanja. Na taj način plodovi mogu duže ostati sveži, a istovremeno se lakše uočavaju i uklanjaju eventualni crvi.
Sa početkom sezone trešanja mnogi se susreću sa neprijatnim problemom prisustva crva u plodovima, što može pokvariti uživanje u ovom omiljenom voću. Posebno je neugodno kada trešnja izgleda potpuno zrelo i zdravo spolja, a tek nakon otvaranja otkrije se neželjeni sadržaj.
Ipak, postoji jednostavno rešenje iz kuhinje koje može pomoći da se ovaj problem brzo i efikasno otkloni.
Postavlja se pitanje zbog čega se crvi uopšte pojavljuju u trešnjama.
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