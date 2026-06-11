Uzrok pojave crva u trešnjama je trešnjina muva koja polaže jaja u plodove dok su još na stablu. Iz tih jaja kasnije se razvijaju larve koje ostaju skrivene unutar voćke.

Zbog toga trešnje često izgledaju potpuno zdravo i neoštećeno spolja, pa se prisustvo larvi otkrije tek prilikom konzumacije.

Problem se može rešiti na veoma jednostavan način uz pomoć sastojaka koje većina domaćinstava ima u kuhinji. Potrebna je samo soda bikarbona ili krupna morska so.

Trešnje je potrebno potopiti u posudu sa hladnom vodom, dodati jednu kašičicu sode bikarbone ili soli i ostaviti da odstoje između 15 i 20 minuta.

Ovakav rastvor pomaže u uklanjanju nečistoća i eventualnih larvi iz plodova, dok trešnje zadržavaju svoju svežinu, čvrstinu i bezbednost za konzumaciju.

Savet za dužu svežinu

Ukoliko želite da trešnje ostanu sveže i hrskave nekoliko dana, preporučuje se da ih ne perete odmah nakon kupovine. Najbolje je da ih čuvate neoprane, u otvorenoj posudi ili papirnoj kesi, uz papirni ubrus koji će upijati višak vlage.

Pranje i uklanjanje peteljki ostavite neposredno pre konzumacije, jer prisustvo vlage može ubrzati propadanje plodova.

Kako prepoznati kvalitetne trešnje?

Kvalitetne i sveže trešnje prepoznaju se po čvrstoj strukturi, sjajnoj kori i odsustvu mekih ili oštećenih delova.

Ukoliko su plodovi gnjecavi ili imaju tamne fleke u predelu peteljke, postoji velika verovatnoća da nisu više u najboljem stanju za konzumaciju.

Koliko dugo mogu da traju?

Ako se pravilno skladište, trešnje mogu ostati sveže u frižideru i do sedam dana.

Važno je izbegavati čuvanje u zatvorenim plastičnim kesama, jer se u njima zadržava vlaga koja ubrzava kvarenje voća.

Da li su larve opasne?

Iako mnogima izazivaju neprijatan osećaj, larve koje se ponekad nalaze u trešnjama ne predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi.

Ne prenose bolesti niti su štetne za organizam, ali zbog same njihove pojave većina ljudi ipak primenjuje preventivne metode pranja i provere plodova pre jela.

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