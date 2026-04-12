Supruga poklojnog Marinka Rokvića, Slavica Rokvić i danas važi za jednu od najnegovanijih dama na javnoj sceni, a njen izgled i energija često iznenađuju sve koji saznaju da ima 61 godinu.





Bila je u braku sa Marinkom Rokvićem sve do njegove smrti, sa kojim ima sinove Nikolu Rokvića i Marka Rokvića i danas ponosno uživa i u ulozi bake.

Na društvenim mrežama redovno deli trenutke iz svakodnevnog života, a posebnu pažnju privukla je objavom u kojoj pokazuje kako trenira. Njena fizička kondicija i snaga ostavljaju bez reči, jer vežbe koje izvodi bez problema predstavljaju izazov i za mnogo mlađe. Uz snimak je kratko poručila da ono što deluje lako zapravo zahteva veliku disciplinu.

Tajna njenog mladolikog izgleda, kako često ističe, krije se u zdravim navikama. Redovna fizička aktivnost, uravnotežena ishrana i boravak u prirodi ključni su deo njenog života. Posebno uživa u radu u sopstvenoj bašti, gde uzgaja organsko povrće i lekovito bilje poput nane, bosiljka, kamilice i stevije. Taj kontakt sa prirodom za nju ima posebnu vrednost i donosi osećaj mira i povezanosti.

Pored zdravog načina života, Slavica neguje i porodične tradicije. Njena trpeza je uvek pažljivo dekorisana, a praznike proslavlja sa posebnom radošću. Tokom Uskrsa, pažnju su posebno privukla njena kreativno ukrašena jaja, a među brojnim bojama i nijansama izdvojila su se takozvana "leopard jaja", sa motivom leoparda, koja su oduševila sve i postala pravi hit među njenim pratiocima.





Osim što inspiriše izgledom i životnim stilom, Slavica često deli i mudre poruke, podsećajući da svako u drugima vidi ono što nosi u sebi, što njeni pratioci rado prihvataju i dele dalje.

