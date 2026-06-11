Najbolja zamena za puter verovatno se već nalazi u vašem frižideru, a u nekim slučajevima može dati čak i sočnije kolače nego sam puter. To je detalj koji mnogi ne znaju, zato je važno pročitati tekst do sredine da biste videli tačne odnose. Ako vam usred pripreme testa ponestane putera i nastane panika, nema potrebe za brigom, desert i dalje može da uspe.

Ulje može da posluži kao zamena, ali ne uvek u potpuno istom odnosu. Kanola, biljno ili maslinovo ulje su čista mast i dobro funkcionišu u pečenju. Iako nemaju prepoznatljiv ukus putera, kolači često ostaju vlažniji kada se koriste. Najbolje rešenje je kombinacija pola putera i pola ulja, jer se tako zadržavaju i ukus i sočnost.

Ako morate potpuno da izbacite puter, koristite sedam osmina šolje ulja na svaku šolju putera iz recepta. Ta razlika je važna, jer previše ulja može učiniti da kolač bude previše mastan i da mu dno bude previše teško.

Kokosovo ulje

Kokosovo ulje je jedina zamena koja se može koristiti u odnosu jedan prema jedan. Ono se ponaša slično puteru jer je čvrsto na sobnoj temperaturi i topi se u glatku tečnost. Ima blagu slatkastu notu, pa mnogima prija u kolačima, zbog čega se može koristiti bez dodatnih preračunavanja.

Ipak, kokosovo ulje ima više masti i manje vode od putera, pa biskviti i mafini mogu ispasti nešto suvlji. U tom slučaju dovoljno je dodati nekoliko kašika tečnosti da bi se to izbalansiralo. Kada se koristi za prhka testa poput pita, kokosovo ulje treba da bude potpuno hladno, a testo se preporučuje dodatno rashladiti pre pečenja kako bi se dobila željena hrskavost.

Voćni pirei

Voćni pirei su još jedna odlična zamena za puter koja u kolače unosi dodatnu vlažnost. Sos od jabuke je najpoznatiji, ali nije jedini izbor. Pasirana banana, avokado ili čak kašice za bebe mogu da zamene puter u receptima. Osnovno pravilo je da se polovinu količine putera zameni pireom, čime se dobija dobar balans između ukusa, sočnosti i teksture.

Važno je imati na umu da ova zamena nije pogodna za sve vrste kolača. Kod prhkih kolačića gde je hrskavost ključna, bolje je izbegavati voćne piree. Takođe, treba koristiti isključivo glatke i nezaslađene varijante, bilo da je u pitanju jabuka, banana ili slatki krompir.

Jogurt

Jogurt takođe može da posluži kao zamena za puter u pečenju. Običan nezaslađeni jogurt može da se koristi u odnosu jedan prema jedan, ali samo u receptima koji zahtevaju manju količinu putera, do jedne šolje, jer veća količina može narušiti teksturu zbog viška vlage.

Grčki jogurt je još jedna opcija, ali treba računati na to da će peciva poput hleba i mafina biti gušća i čvršća. Nekima to odgovara, dok drugima može da smeta. Prednost je što se jogurt koji stoji u frižideru može iskoristiti umesto da se baci, pa postaje praktičan sastojak u kuhinji.

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