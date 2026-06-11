Prirodni materijali poslednjih godina ponovo osvajaju domove, a među njima se posebno izdvaja jedna biljka koju većina povezuje isključivo sa ishranom. Ipak, sve više ljudi puni jastuke upravo njom, tvrdeći da im donosi udobniji san i manje napetosti u vratu.

Reč je o heljdi, odnosno njenim ljuskama, koje se već decenijama koriste kao prirodno punjenje za jastuke. Za razliku od klasičnih jastuka od perja ili sintetike, heljdine ljuske se prilagođavaju obliku glave i vrata, pa pružaju stabilniji oslonac tokom spavanja.

Mnogi koji su probali ovakve jastuke kažu da su već nakon nekoliko noći primetili da se bude odmorniji i da osećaju manje ukočenosti u predelu vrata i ramena.

Zašto su jastuci od heljde sve popularniji?

Tajna je u samoj strukturi ljuski. One se pomeraju pod težinom tela i prilagođavaju položaju glave, pa pomažu da vrat ostane u prirodnom položaju tokom sna.

Još jedna prednost je odlična prozračnost. Vazduh neprestano cirkuliše između ljuski, pa se toplota i vlaga manje zadržavaju nego kod klasičnih jastuka. Zbog toga ih posebno vole osobe kojima je tokom noći često vruće.

Jednostavna promena koja mnogima prija

Za razliku od običnih jastuka koji vremenom izgube oblik, jastuci punjeni heljdom zadržavaju čvrstinu i mogu se prilagođavati dodavanjem ili uklanjanjem punjenja.

Nema magije ni čudesnih obećanja, ali mnogi tvrde da upravo ova jednostavna promena doprinosi kvalitetnijem odmoru i prijatnijem snu. Zato ne čudi što se heljda sve češće seli iz kuhinje pravo u spavaću sobu.