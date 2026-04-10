Narodni običaji o čuvarkući objašnjavaju zašto je prvo crveno jaje ključni simbol zaštite doma i šta uraditi sa njim nakon godinu dana.

Vaskršnji praznici unose u naše domove jedinstvenu toplinu i duboku simboliku. Međutim, među svim tim plodovima rada na Veliki petak, jedna figura ima neprikosnoven status – prvo jaje koje se spusti u vodu sa bojom, obavezno crvenu. To jaje u našem narodu nije obična dekoracija: ono nosi moćnu poruku i verovanje, poznato kao čuvarkuća, i predstavlja simbol blagostanja, napretka i zaštite čitavog domaćinstva.

Više od običnog ukrasa

O važnosti ovog običaja govorio je Saša Srećković, muzejski savetnik u Etnografskom muzeju, naglašavajući da čuvarkuća nadilazi estetsku vrednost.

"Čuvarkuća simbolizuje zdravlje, napredak i zaštitu doma od zla i bolesti. Ona se farba kao prvo jaje na Veliki petak, najčešće u crvenu boju, i zauzima istaknuto mesto u kući, često pored ikone. Veruje se da štiti ukućane tokom cele godine," objašnjava etnolog Srećković.

"Kada se farba nova čuvarkuća, stara se pažljivo uklanja. U mnogim krajevima postoji običaj da se stara zakopa u bašti, spusti niz reku ili ostavi na drvetu, čime se simbolično zahvaljuje za zaštitu koju je pružila. Neki običaji predviđaju i ritual umivanja vodom u kojoj je potopljena stara čuvarkuća, zajedno sa bosiljkom, drenom i zdravcem, što donosi zdravlje ukućanima", objasnio je Srećković.

Takođe, on je istakao da se iz samog stanja u kojem se jaje nalazi nakon godinu dana izvlače važna predviđanja za budućnost, piše Kurir.rs.