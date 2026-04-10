Vesti
Alo!

Dom i saveti

Etnolog objasnio pravila: Evo kad treba da se umijete vodom od čuvarkuće

Čuvarkuća simbolizuje zdravlje, napredak i zaštitu doma od zla i bolesti

Autor:  Slobodanka Ćorić
10.04.2026.11:22
Printscreen/Youtube
Narodni običaji o čuvarkući objašnjavaju zašto je prvo crveno jaje ključni simbol zaštite doma i šta uraditi sa njim nakon godinu dana.

Vaskršnji praznici unose u naše domove jedinstvenu toplinu i duboku simboliku. Međutim, među svim tim plodovima rada na Veliki petak, jedna figura ima neprikosnoven status – prvo jaje koje se spusti u vodu sa bojom, obavezno crvenu. To jaje u našem narodu nije obična dekoracija: ono nosi moćnu poruku i verovanje, poznato kao čuvarkuća, i predstavlja simbol blagostanja, napretka i zaštite čitavog domaćinstva.

Više od običnog ukrasa

O važnosti ovog običaja govorio je Saša Srećković, muzejski savetnik u Etnografskom muzeju, naglašavajući da čuvarkuća nadilazi estetsku vrednost.

"Čuvarkuća simbolizuje zdravlje, napredak i zaštitu doma od zla i bolesti. Ona se farba kao prvo jaje na Veliki petak, najčešće u crvenu boju, i zauzima istaknuto mesto u kući, često pored ikone. Veruje se da štiti ukućane tokom cele godine," objašnjava etnolog Srećković.

 

"Kada se farba nova čuvarkuća, stara se pažljivo uklanja. U mnogim krajevima postoji običaj da se stara zakopa u bašti, spusti niz reku ili ostavi na drvetu, čime se simbolično zahvaljuje za zaštitu koju je pružila. Neki običaji predviđaju i ritual umivanja vodom u kojoj je potopljena stara čuvarkuća, zajedno sa bosiljkom, drenom i zdravcem, što donosi zdravlje ukućanima", objasnio je Srećković.

Takođe, on je istakao da se iz samog stanja u kojem se jaje nalazi nakon godinu dana izvlače važna predviđanja za budućnost, piše Kurir.rs.

"Ako jaje nije puklo i ostalo očuvano, veruje se da je godina bila mirna i blagoslovena. Ako pak pukne, smatra se predznakom nesreće."

 
 

 

Kako oterati muve: Naše bake su ih oduvek na ovaj način držale daleko od kuće
Foto: Shutterstock
KUĆNI SAVETI

Kako oterati muve: Naše bake su ih oduvek na ovaj način držale daleko od kuće

16:41 | 0
Ovo je najbolji trik za prženje hrane! Zbog jedne namirnice ulje ne prska, a šporet ostaje čist kao suza
Shutterstock
PROBAJTE

Ovo je najbolji trik za prženje hrane! Zbog jedne namirnice ulje ne prska, a šporet ostaje čist kao suza

16:11 | 0
Novac im leže na račun posle Uskrsa! Ova 3 znaka izlaze iz minusa i rešavaju se dugova u minut do 12
Foto: Profimedia
KONAČNO!

Novac im leže na račun posle Uskrsa! Ova 3 znaka izlaze iz minusa i rešavaju se dugova u minut do 12

15:52 | 0
8 lekara je reklo da umišljam, a onda je stigla jeziva dijagnoza: Bolest se krila u mojoj kući, ja pojma nisam imala
Foto: Printscreen | Printscreen/schaypsilva
SLUŠAJTE SVOJ INSTINKT

8 lekara je reklo da umišljam, a onda je stigla jeziva dijagnoza: Bolest se krila u mojoj kući, ja pojma nisam imala

15:34 | 0
Ovaj kolač briše sve druge iz sećanja: Jedan zalogaj i zaboravićete sve druge, a svi traže ovaj recept
Foto: Shutterstock
PRAVI SE ZA USKRS

Ovaj kolač briše sve druge iz sećanja: Jedan zalogaj i zaboravićete sve druge, a svi traže ovaj recept

15:00 | 0
Komentari (0)

