Uskrs je jedan od najradosnijih praznika, ali uz slavlje i bogatu trpezu, kroz generacije su se prenosila i brojna pravila kojih se mnogi i danas pridržavaju. Dok se pažljivo bira šta će se naći na stolu, postoji i jedan detalj koji se, prema verovanju, obavezno izbegava.

Reč je o predmetu koji svakodnevno koristimo, ali mu se tokom Velikog petka i Uskrsa pripisuje potpuno drugačije značenje.

Prema starim običajima, nož ne bi trebalo da bude na prazničnoj trpezi. Smatra se simbolom sukoba, nasilja i negativne energije, pa se veruje da njegovo prisustvo može narušiti mir u domu.

Zbog toga su domaćice nekada vodile računa da sve pripreme unapred – hrana se sekla i servirala pre nego što porodica sedne za sto, kako ne bi bilo potrebe za nožem tokom obroka.

Uskršnja trpeza nije samo mesto gde se jede, već simbol zajedništva, mira i novog početka. Upravo zato se veruje da svaki detalj ima svoje značenje i da utiče na atmosferu u domu.

U prvi plan stavljaju se jednostavna jela, obojena jaja kao simbol života i okupljanje porodice, dok se sve što nosi negativnu simboliku izbegava.