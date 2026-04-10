Nataša Lion se pojavila u javnosti nakon navodnog incidenta tokom putovanja.

Glumica (47) je u četvrtak, 9. aprila prisustvovala premijeri filma ,,Lorne" u Njujorku, samo dan nakon što je navodno udaljena sa leta zbog incidenta u avionu.

Lionova je putovala iz Los Anđelesa za Njujork nakon pojave na premijeri treće sezone serije ,,Euphoria", u kojoj se pojavljuje kao gostujuća zvezda, kada se incident navodno dogodio u utorak, 7. aprila, prema pisanju portala Page Six.

Prema tom izvoru, Lionova se ukrcala na noćni let sa aerodroma u Los Anđelesu, gde su je stjuardese zamolile da zatvori laptop i veže sigurnosni pojas pre poletanja. Navodno nije reagovala na uporne zahteve i delovalo je kao da drema dok je nosila naočare za sunce.

Avion je već krenuo ka pisti pre nego što se vratio na gejt, gde je putnicima navodno rečeno da će jedan putnik morati da bude prebačen na drugi let. Lionova je zatim ispraćena iz aviona od strane službenika na gejtu, a let je kasnio nešto više od sat vremena.

Uprkos prijavljenim poteškoćama tokom putovanja, Lionova se već sledećeg dana pojavila na premijeri u Njujorku.

Zvezda se takođe 9. aprila oglasila na mreži Iks, gde je podelila poruku koja se odnosila na njeno iskustvo sa putovanja, napisavši: „Moje srce je uz sve neplaćene TSA agente na našim aerodromima. Baš sam se radovala iskrenom razgovoru sa @DrewBarrymore juče, ali izgleda da nije bilo suđeno. Ko je sada uopšte vlasnik Pejdž Siksa/Njujork Posta?“

Stare navike

Glumica je nedavno otvoreno govorila i o svom ličnom putu. Ona je 23. januara podelila na mreži Iks da je doživela recidiv, napisavši: „Javno sam podelila svoj povratak starim navikama — više uskoro.“ Kasnije je to dodatno pojasnila u objavi koja je u međuvremenu obrisana, objašnjavajući da se nada da će deljenje njenog iskustva pomoći drugima.

„Oporavak je proces koji traje ceo život. Svima koji se bore, zapamtite da niste sami. Zahvalna sam na ljubavi i pametnim koracima“, napisala je, dodajući: „Budite iskreni, ljudi. Bolesni smo koliko i naše tajne. Ako vam to danas niko nije rekao — volim vas.“

Oporavak

Lionova je u martu dala novi osvrt, rekavši da je „ponovo stala na noge“ tri meseca kasnije i zahvalila svom sistemu podrške.

„Želim da se zahvalim našim zajednicama na oporavku i fanovima koji su bili uz mene i pružali mi podršku“, napisala je, dodajući da se nada da će neke delove svog puta zadržati privatnim, dok će druge deliti kada oseti da je pravi trenutak.

Promene

Lionova je ranije govorila i za magazin People o promenama u načinu života, uključujući i prestanak korišćenja elektronskih cigareta.

„Biću iskrena — to je najgora odluka koju sam ikada donela“, rekla je na događaju ,,NBCUniversal Emmys Kick-Off" u aprilu 2023, pre nego što je objasnila da ta odluka odražava širu posvećenost njenoj budućnosti. „I dalje želim da pišem i režiram filmove… želim da imam još života.“

