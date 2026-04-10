Dolce & Gabbana potresa ozbiljna promena – Stefano Gabbana, koji je zajedno sa Domenico Dolce osnovao brend još 1985. godine, povukao se sa pozicije predsednika kompanije, prenose strani mediji.

Za mnoge, ime Gabbana ostaje zauvek povezano sa pop-kulturom – setimo se samo kultne scene iz The Devil Wears Prada, kada Anne Hathaway u ulozi Endi Saks pita: „Možete li da spelujete Gabbana?“ – aludirajući upravo na jednog od najuticajnijih dizajnera modne scene.

Međutim, stvarnost modne imperije danas je daleko od glamura. Prema dostupnim informacijama, Gabbana ne samo da je napustio funkciju, već razmatra i šta će učiniti sa svojim udelom u kompaniji.

Dug od skoro pola milijarde evra

Iza prepoznatljivih kampanja, u kojima su se smenjivali modeli poput David Gandy i glumci poput Theo James, krije se ozbiljan finansijski izazov, dug od čak 450 miliona evra. Brend koji je godinama savršeno prodavao ideju italijanskog „dolce vita“ sada oseća posledice usporavanja luksuznog tržišta, koje pogađa gotovo sve velike modne kuće. Ipak, postoji i tračak nade, sektor lepote (beauty), u koji kompanija ulaže sve više, nastavlja da beleži rast i trenutno predstavlja jednu od retkih svetlih tačaka poslovanja.

Promene u vrhu kompanije

Prema izveštajima, Gabbana (63) se povukao još u decembru, ali je ta informacija tek sada dospela u javnost. Njegovu poziciju preuzeo je Alfonso Dolce, brat Domenica Dolčea i aktuelni direktor kompanije.

Zanimljivo je da se Gabbana i nakon povlačenja pojavljivao u javnosti – prisustvovao je revijama tokom Milan Fashion Week, gde je čak i razgovarao sa novinarima, što dodatno podgreva pitanje: da li je ovo samo formalna promena ili uvod u njegov potpuni odlazak iz brenda?



Šta sledi za Dolce & Gabbana?

Kompaniju trenutno savetuje Rothschild & Co, a u toku su i kadrovske promene, očekuje se dolazak bivšeg direktora Gucci, Stefano Cantino, na jednu od ključnih pozicija. Sve ovo ukazuje na jednu stvar, Dolce & Gabbana ulazi u fazu velikih transformacija. Da li će uspeti da zadrži status modne ikone ili je ovo početak kraja jedne ere – ostaje da se vidi.