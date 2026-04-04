Ana Faris se vraća na veliko platno kao Sindi Kembel, ali priznaje da postoje još neki likovi iz njene prošlosti koje bi želela ponovo da oživi.

Glumica (49) će ponovo obuti u Sindine cipele za ,,Scary Movie 6" (srp. ,,Mrak film 6") i sada otkriva za People da postoje još dva lika iz njene filmografije koje bi rado ponovo igrala, od kojih je jedan Šeli iz filma ,,The House Bunny" (srp. ,,Zečica na koledžu") iz 2008. godine.

„Volim Šeli. Zaista volim Šeli. Šeli mi je bliska i draga“, podelila je Farisova.

Šeli je bila titularna „house bunny“ u filmu, bivša Plejbojeva zečica koja je postala kućna mama za sestrinstvo u nevolji, podučavajući ih samopouzdanju i unutrašnjoj ljubavi. Pored Farisove, u komediji su igrali Ema Stoun, Kolin Hanks, Ket Dening, Ketrin Mekfi i Rumer Vilis.

Važna uloga

Farisova je rekla 2024. godine za ,,People" da je film u režiji Freda Vulfa bio „uloga koja je promenila život“.

„Osnovno, pored karijere, igrati lik koji je imao toliko saosećanja i bez osude, lik koji je zaista vodio srcem… zvuči pomalo šablonski, ali mislim da me je naučilo da je nekako lakše sklapati prijateljstva,“ podelila je Farisova.

Zabavan lik

Još jedan lik koji je Farisova „zaista volela“ je Samanta Džejms iz filma ,,Just Friends" , ali iz potpuno drugačijih razloga.

„Ona je jednostavno divna mala zlica, tako razmažena i naprasita. Bilo je pravo uživanje igrati je,“ rekla je. „Osećam da sam zaista imala sreće.“

„Možda bi se ukazala prilika da ponovo igram neki od tih likova. Bilo bi mi zaista drago,“ dodala je.

,,Just Friends" je božićna komedija iz 2005. u kojoj je Farisova glumila Samantu, sebičnu pop zvezdu i, za mnoge, ikonu stila. Pored Farisove, u ovom prazničnom kultnom klasiku igrali su Rajan Rejnolds, Ejmi Smart, Kris Klajn, Kris Market, Majk Brander i Džuli Hagerti.

