Ćerka Anđeline Džoli i Breda Pita je započela svoju plesnu karijeru.

Šajlo (19) je iznenadila fanove kada se pojavila u tizer videu za singl „What's a Girl to Do“ izvođačice Dajung.

Šajlo se u snimku pojavila sa zalizanom kosom, noseći braon čipkasti top i velike minđuše u obliku alki. Takođe je učestvovala u plesnoj sekvenci u tizeru za spot, koji izlazi 7. aprila.

„Održali smo otvorenu audiciju u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) kako bismo izabrali izvođače za muzički spot Dajoung. Među učesnicima je bilo nekoliko izvođača povezanih sa plesnom ekipom pod nazivom ‘Culture’“, rekao je predstavnik kompanije ,,Starship Entertainment" za Maeil Business Newspaper Star Today.

„Šajlo je izabrana u finalnoj rundi i na kraju se pridružila muzičkom spotu Dajung. Čak i nakon snimanja, nismo imali pojma da je dete Anđeline Džoli i Breda Pita, i to smo sasvim slučajno saznali tek nedavno“, nastavio je predstavnik.

Pohvale

Šajlo je i ranije pokazivala svoj talenat na internetu, čime je dobila pohvale fanova i koreografa.

Koreograf Lil Kilan Karter je u maju 2024. godine podelio je video na kojem ona sama plesala u studiju uz pesmu „Tanzania“ izvođača Ankl Vafls i Tonija Duarda, uz Sina Msola i Boibica, na Instagramu.

„Njeni pokreti su neverovatni. Hvala ti na energiji @sh1lohj“, napisao je Karter u opisu videa.

Ples

Šajlo je u junu 2022. godine primećena kako pleše u videu snimljenom u studiju ,,Millennium Dance Complex" u Los Anđelesu, koji je objavio koreograf Hamilton Evans.

Šajlo je, obučena u crnu majicu sa motivom grupe Bitlsi i pantalonama, nastupila sa ostalim plesačima uz pesmu „Vegas“ izvođačice Dodže Ket, koja predstavlje prvi singl sa saundtreka za film „Elvis“.

Koreograf Kolani Marks je ranije govorio za People o Šajlinom radnom etosu i posvećenosti plesu, ističući njen napredak od njihovog prvog zajedničkog časa u studiju ,,Millennium Dance Complex".

„Ona je neko sa kim radim već nekoliko godina“, rekao je plesač.

„Moj stil je mnogo zahtevniji za većinu ljudi i to je nešto čemu se ona posvetila kako bi ga savladala“, rekao je Marks, ističući svoje poštovanje prema Šajlinoj posvećenosti „zanatu koji je izuzetno težak“.

