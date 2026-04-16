Iskusni baštovani preporučuju sadnju kadifice i paradajza jedan pored drugog kao prirodan način zaštite bašte od štetočina. Kadifica se sadi između korena paradajza jer njen miris zbunjuje insekte, dok koren ove biljke pomaže u stvaranju barijere protiv crva i drugih napasti.

Najbolje je posaditi jednu kadificu između svaka dva paradajza, a uz nju se može dodati i bosiljak, koji dodatno odbija muve i komarce.

Preporučuje se izbor nižih sorti kadifice žute ili narandžaste boje.

Ova jednostavna i jeftina metoda smanjuje potrebu za hemijskim prskanjem, pomaže zdraviji rast paradajza i doprinosi prirodnoj zaštiti bašte tokom toplijih meseci.