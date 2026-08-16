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Imate visok krvni pritisak? Doktor otkriva koji čaj može pomoći u snižavanju

Kako sniziti pritisak?

Autor:  Vesna Vukadinović
16.08.2026.18:25
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Imate visok krvni pritisak? Doktor otkriva koji čaj može pomoći u snižavanju
Foto: Shutterstock | Me dia
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Postoje biljni čajevi koji smanjuju stres i umiruju, pa na prirodan način mogu da pomognu u snižavaju visokog krvnog pritiska. Doktor Ralf Valdo otkrio je dva čaja koja su odlična u tome.

Čaj od đumbira

Čaj od đumbira i kurkume sadrži protivupalne sastojke koji mogu pomoći u snižavanju krvnog pritiska. "Ovi sastojci u đumbiru i kurkumi koji se spoje poboljšavaju cirkulaciju, pomažući krvi da slobodnije teče kroz telo. Đumbir i kurkuma takođe deluju kao prirodni lekovi protiv anksioznosti", zaključio je doktor.

Zeleni čaj

Zeleni čaj poznat je po tome što sadrži katehine, moćne antioksidante koji poboljšavaju cirkulaciju krvi i doprinose zdravlju srca . Takođe, sadrže L-teanin, koji je poznat po svojim umirujućim svojstvima. "Zeleni čaj sadrži teanin koji pomaže u snižavanju krvnog pritiska i deluje protiv anksioznosti", kaže doktor za „She Finds“.

Napomena: Pre konzumiranja čajeva, posavetujte se sa vašim lekarom ili farmaceutom.

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