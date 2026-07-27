Mnogi ljudi posežu za skupim napicima kako bi smanjili nadutost, ali postoji jednostavno rešenje. Doktor britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS), dr Karan Rajan, tvrdi da kod nadutosti stomaka i problema sa varenjem može pomoći domaći prirodni napitak.

U videu na Tik Toku podelio je jednostavan recept za napitak koji ne samo da je jeftiniji od kupovnih, već sadrži ključne sastojke koji podržavaju varenje. Prema njegovim rečima, ovaj napitak "može poboljšati ravnotežu crevne flore, smanjiti upale i olakšati tegobe sa varenjem".

Šta je potrebno za napitak

Osnovni sastojci su limun ili pomorandža, koji sadrže pektin – topivo vlakno koje deluje kao prebiotik i hrani crevne bakterije. Osim toga, bogati su flavonoidima koji smanjuju upalu, te vitaminom C, koji je ključan za održavanje zdravlja crevne sluzokože. Sledeći sastojak je đumbir, koji sadrži sastojke koji pomažu bržem pražnjenju želuca.

Dr Rajan ističe kako đumbir ima snažna antioksidativna i protivupalna svojstva te može ublažiti mučninu, artritis i bol. Takođe poboljšava varenje, čime smanjuje rizik od nadutosti. "Za dodatni efekat, dodajte crni biber i kurkumu. Ovi začini deluju sinergijski, spoj piperin u crnom biberu povećava apsorpciju kurkumina iz kurkume", savetuje lekar.

Ključni sastojak je i maslinovo ulje, koje pomaže u boljoj apsorpciji aktivnih spojeva jer su rastvorljivi u mastima. Osim toga, maslinovo ulje je bogato polifenolima koji deluju kao prebiotik. Za bolji ukus lekar dodaje i malo meda, koji ublažava kiselost napitka, te listove nane zbog mentola, koji može smiriti smetnje sa varenjem.

Priprema napitka

Sve sastojke (limun ili pomorandžu, đumbir, crni biber, kurkumu, maslinovo ulje, med i nanu) stavite u blender, dodajte vodu po želji i izmiksajte dok ne dobijete glatku smesu. Dobijeni napitak ne samo da je jednostavan za pripremu, već pruža brojne dobrobiti za varenje i opšte zdravlje, čineći ga odličnim dodatkom svakodnevnoj ishrani.

Video: