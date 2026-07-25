Hormonske promene mogu izazvati zagonetne simptome zbog kojih se zapitate šta se, dođavola, dešava?
Stručnjaci u nastavku nude svoje direktne odgovore na neka od uobičajenih pitanja o perimenopauzi.
Da li je u pitanju perimenopauza ili nešto drugo?
Ako morate da pitate, verovatno je perimenopauza.
„Prosečna žena ima svoju poslednju menstruaciju oko 51 i po godine“, kaže dr Samina Rahman, ginekolog i specijalista za menopauzu iz Čikaga za Real Simple.
„Perimenopauza može početi 7 do 10 godina pre toga, tako da neke osobe mogu početi da osećaju simptome u kasnim tridesetim ili ranim četrdesetim.“ Tajming je komplikovan. Znaci perimenopauze se poklapaju sa srednjim životnim dobom (kada je nivo stresa visok i generalno počinjemo da se osećamo staro), pa se simptomi lako mogu pogrešno protumačiti.
Međutim, najverovatnije su uzrokovani fluktuirajućim nivoima estrogena i progesterona, koji su tehnički polni hormoni. Ali njihov domet ide daleko izvan reprodukcije, potvrđuje dr Heder Hirš, internista iz Njujorka specijalizovana za probleme u srednjem životnom dobu i menopauzi i autorka knjige ,,The Perimenopause Survival Guide".
„Oni utiču na nas od glave do pete“, kaže ona, dodajući da estrogen posebno pomaže u regulisanju holesterola, šećera u krvi, koštane mase, kognitivnih funkcija i još mnogo toga.
Svi pričaju o HRT-u. Da li mi je potrebna?
HRT (engl. hormone replacement therapy), poznata i kao supstituciona terapija hormonima, leči simptome peri i menopauze dopunjavanjem hormona koji prirodno opadaju tokom vremena. Stare vesti su povezivale HRT sa povećanim rizikom od raka dojke i bolesti srca; međutim, medicinska zajednica je ponovo razmotrila podatke i utvrdila da su ti rizici bili ozbiljno preuređeni. (Čak je i Menopause Society objavio zvanično saopštenje 2022. godine, navodeći da koristi od HRT-a prevazilaze rizike za mnoge zdrave žene.)
Ako nemate istoriju određenih zdravstvenih stanja, kao što su rak dojke, materice ili jajnika, ili visokorizične kardiovaskularne bolesti, možda ste kandidat za HRT. Razgovarajte sa svojim lekarom o tome da li je to pravo rešenje za vas. Alternativno, vaš lekar može preporučiti oralne kontraceptive, koji pružaju i zaštitu od trudnoće i neke od istih hormona kao i HRT. Ako hormonska rešenja nisu za vas, lekovi na recept mogu lečiti valunge bez hormona.
Zašto tako loše spavam ovih dana?
Gomila je razloga! Hormonske fluktuacije mogu promeniti vašu sposobnost da zaspite, održite san ili se osećate osveženo kada dođe vreme za ustajanje iz kreveta. Promene nivoa estrogena mogu uticati na sposobnost vašeg tela da reguliše temperaturu, zbog čega se možete nervozno pokrivati i otkrivati ili se buditi oznojeni. Opadanje estrogena takođe može ometati vaše cirkadijalne ritmove (odnosno vaše prirodne cikluse spavanja i buđenja) i uticati na način na koji reagujete na druge hormone u telu, poput kortizola koji reguliše stres i melatonina koji pomaže u upravljanju tim važnim cirkadijalnim ritmovima. Fluktuacije progesterona takođe mogu ometati vašu sposobnost da brzo zaspite.
Problemi sa spavanjem u perimenopauzi i menopauzi moraju se rešavati na nekoliko frontova, prema rečima dr Andree Macumure, lekara interne medicine i specijaliste za san, autorke predstojeće knjige ,,When Women Stop Sleeping".
Ona preporučuje metodu ,,D.R.E.A.M. Sleep Method", koja uzima u obzir svakodnevne navike (,,Daily habits" — kretanje i vežbanje, usporavanje kada stvari postanu frenetične), okruženje za odmor (Resting environment — hladno, tiho, tamno), emocije (,,Emotions" — upravljanje raspoloženjem i stresom), arhetip (,,Archetype" — da li ste ranoranilac ili noćna ptica) i zdravstvena stanja (,,Medical conditions" — na primer, apneja u snu, astma ili nemirne noge — sve to se može razviti ili pogoršati u srednjem životnom dobu).
Pored HRT-a, možete razmotriti magnezijum koji pomaže u smirivanju nervnog sistema, opuštanju mišića i regulisanju melatonina. (Bonus: Takođe može koristiti zdravlju kostiju i srca.) Opredelite se za hranu bogatu magnezijumom kao što su semenke bundeve ili čija semenke, bademi ili indijski orah, ili mali komad crne čokolade. Ako želite da probate suplemente, potražite magnezijum glicinat, koji biva blag za stomak i može pomoći kod varenja. Uvek je najbolje razgovarati sa lekarom pre uzimanja suplemenata kako biste dobili njihov savet i preporuke za doziranje. I birajte proizvode koji su sertifikovani od strane nezavisnih laboratorija, što znači da je spoljna kompanija proverila da li sastojci odgovaraju onome što piše na etiketi.
Ponekad ne mogu da se setim jednostavnih reči. Šta nije u redu sa mnom?
Nenaučni naziv za to je moždana magla.
„To se dešava zato što naše hormonske promene podstiču strukturne promene i preusmeravanje veza u našem mozgu“, kaže Hiršova. „Zamislite to kao velike radove na putu — biće saobraćajnih gužvi i ljudi koji trube.“ Ova zbrka može narušiti vaše izvršne funkcije, utičući na vaše pamćenje, koncentraciju i sposobnost obavljanja više zadataka istovremeno. Kognitivni propusti mogu biti stresni i neprijatni, ali je malo verovatno da su razlog za zabrinutost. I gotovo sigurno nisu znak demencije, kaže Hiršova. „Iako je Alchajmer moguć u vašim četrdesetim, to je neuobičajeno. Ako ste zaboravili zašto ste ušli u prostoriju, ali se sećate ko je predsednik, verovatno ste dobro.“
Ishrana je ovde prilično ključna, jer hormonske promene mogu poremetiti ravnotežu mikrobioma u vašim crevima — tog osetljivog ekosistema bakterija, gljivica i virusa.
„Creva i mozak su u stalnoj komunikaciji preko vagusnog živca, tako da sve što se nalazi u vašim crevima utiče na vaš mozak“, kaže Sintija Terlou, medicinska sestra i autorka knjige ,,The Menopause Gut". „Gastrointestinalni problemi mogu izazvati neuroinflamaciju, što može dovesti do simptoma kao što su moždana magla ili poteškoće sa koncentracijom.“
Ona preporučuje protivupalni stil ishrane, što znači dosta voća i povrća, vlakana i proteina, kao i zdrave masti poput omega-3 masnih kiselina — koje se nalaze u lososu, sardinama, lanenom semenu i orasima, da spomenemo samo neke. (Masti su od ključnog značaja za strukturu i funkciju mozga, koji se sastoji od oko 60% masti!) Alkohol, pržena i ultra-prerađena hrana treba da budu ograničeni, dodaje Terlouova. Neki stručnjaci za menopauzu takođe preporučuju suplemente kreatina, jer istraživanja sugerišu da ovo jedinjenje aminokiselina može poboljšati zdravlje mozga i ojačati naše mišiće i kosti koji stare.
Zašto osećam toliki pesimizam i beznadežnost?
Kao i PMS i postporođajna depresija, perimenopauza donosi hormonske promene koje nas stavljaju pod veći rizik od problema sa mentalnim zdravljem, kao što su depresija i anksioznost. Ako ste ranije imali bilo koji od ovih problema, možda ćete imati veću verovatnoću da doživite depresiju u perimenopauzi, kaže dr Luiz Dikson De Silva, licencirani klinički psiholog i klinički direktor Programa za intenzivnu vanbolničku perinatalnu negu u bolnici ,,UCLA Resnick Neuropsychiatric Hospital" u Los Anđelesu. „Neki mozgovi su jednostavno osetljiviji na hormonske tranzicije.“
Ipak, u igri bi mogli biti i drugi faktori. U ovom periodu života, mnoge žene se suočavaju sa psihološkim stresorima kao što su povećani zahtevi na poslu, roditelji koji stare i užurbani porodični život, kaže De Silva.
„To je nova faza u kojoj mnogi ljudi osećaju da se njihov identitet menja i pitaju se: ’Ko sam ja?’“ Pored toga, loš san, ishrana koja nije optimalna (zabavna činjenica: procenjuje se da se 90% serotonina u telu, koji stabilizuje raspoloženje, proizvodi u crevima), sedenje umesto kardio treninga i druge navike karakteristične za srednje godine mogu pokvariti naše raspoloženje. Zato, objašnjava De Silva, poboljšanje vašeg mentalnog zdravlja retko znači pronalaženje samo jednog rešenja. Pored donošenja izbalansiranih izbora, možete se odlučiti za HRT ili antidepresive, a možda i za grupnu ili individualnu terapiju.
Osećam svrab svuda — čak i unutar ušiju. Da li je to samo moja mašta?
Verovatno nije.
„Pored suve kože koja se peruta, žene u perimenopauzi i menopauzi ponekad doživljavaju paroksizmalni svrab — iznenadne, intenzivne epizode svraba uzrokovane hormonskim, neurološkim i promenama na koži“, kaže dr Dženifer Hvalek, dermatolog i holistički zdravstveni trener iz Njujorka. Opadajući nivo estrogena doprinosi tome na dva načina. Prvo, slabi barijeru kože i smanjuje proizvodnju kolagena i elastina, koji su nam potrebni za svežu i blistavu kožu.
Drugo, može povećati osetljivost nerava i aktivirati histamine, izazivajući simptome alergije. Uz to, valunzi mogu aktivirati nerve osetljive na svrab. A uši koje svrbe? Verovatno su uzrokovane suvim tkivom u ušnom kanalu i/ili iritacijom nerava.
„HRT može pomoći“, kaže Hvalekova. Simptomi se takođe mogu lečiti oralnim antihistaminicima i lokalnim steroidima na recept po potrebi. Još jedan predlog: Probajte suplemente kao što su omega-3, vitamin D i magnezijum, koji mogu smanjiti upalu, poboljšati hidrataciju i pomoći u regulisanju hormona. I na kraju, a znamo da ovo već znate, ne zaboravite na hidrataciju!
Šta ako sam suva, hmmm, svuda?
Nažalost, efekti menopauze koji smanjuju vlažnost mogu se osetiti i u vagini. To može učiniti svakodnevne aktivnosti poput vežbanja neprijatnim, polni odnos bolnim i, što je još iznenađujuće, izazvati ozbiljne posledice po naše zdravlje uopšte.
„Suva vaginalna tkiva mogu postati tanja i upaljena, što može poremetiti pH ravnotežu i podstaći rast štetnih bakterija“, kaže Hiršova. „To može izazvati značajne probleme sa urinarnim traktom i bešikom, uključujući infekcije, što može biti opasno ako se ne leči.“
Još jednom, HRT može pomoći. Druga opcija je vaginalni estrogen na recept; nanosi se direktno na to područje i može pružiti olakšanje.
Moj stomak izgleda kao naduvani balon. Šta mogu da uradim povodom toga?
Poremećaji u crevima povezani sa hormonima mogu izazvati nadutost, gorušicu, dijareju, zatvor i niz drugih gastrointestinalnih problema koji zaista mogu pokvariti vaše planove. Perimenopauza takođe utiče na naše metaboličko zdravlje, u onome što Terlouova naziva „savršenom olujom“ uzročnih faktora.
„Gubimo mišićnu masu i doživljavamo promene estrogena, a ove dve promene mogu učiniti da postanemo manje osetljivi na inzulin.“ To može navesti pankreas da luči više inzulina, uzrokujući da skladištimo masti, posebno na stomaku.
Da biste vratili zdravlje creva i metabolizam u kolosek, Terlouova preporučuje protivupalnu ishranu sa dosta proteina, što pomaže u stabilizaciji šećera u krvi, zasićenju apetita i promovisanju čiste mišićne mase. Još jedna ključna stvar su vlakna (koja se nalaze u mahunarkama, povrću, voću i jezgrastom voću), koja usporavaju varenje, pomažući u snižavanju šećera u krvi i poboljšanju osetljivosti na inzulin. Terlouova kaže da treba ciljati na 100 grama proteina, ili 30 do 40 grama po obroku. To bi moglo biti 100 grama pilećih prsa (31 gram proteina), ili porcija lososa od 85 grama (20 grama proteina) i šolja edamame soja zrna (17 grama proteina) za večeru. Da biste dostigli ciljeve u unosu vlakana, Terlouova preporučuje da radite na unosu od 25 do 30 grama dnevno, polako dodajući više vlakana u svaki obrok. (Previše vlakana odjednom može dovesti do problema sa varenjem poput grčeva.) Radi orijentacije, šolja brokolija ima 5 grama, a šolja malina 8 grama vlakana.
Kako da nađem stručnjaka koji zaista može da mi pomogne?
Nažalost, hormonske promene mogu biti jednako zagonetne za lekare kao i za vas. Samo 31% specijalizantskih programa iz ginekologije i akušerstva uključivalo je nastavni plan i program o menopauzi, prema istraživanju iz 2022. godine. Lekare možete potražiti putem interneta. Ono što ne bi trebalo da radite jeste da patite u tišini.
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