"Nakon što je umro, napisala sam mu pismo u kojem sam mu rekla da se nadam da ću svoje prvo dete nekako nazvati po njemu. Rekla sam to Orlandu, a on mi je rekao da bi bio srećan zbog toga. Orlando je dobar čovek", rekla je svojevremeno Ker. Nakon šest zajedničkih godina, Miranda i Orlando okončali su svoj brak 2013.

"Volimo se. Mi smo porodica. Bićemo zauvek u životima jedno drugog", rekao je glumac nakon razvoda.

Miranda je kasnije priznala da je nakon razvoda bila u depresiji, no ubrzo je pronašla novu ljubav s Evanom Spigelom, suosnivačem aplikacije Snapchat i izvršnim direktorom firme Snap Inc., s kojim danas ima troje dece. Orlando je 2016. sreću pronašao pored pevačie Kejti Peri s kojom je 2020. dobio ćerku Dejzi. Par je raskinuo sredinom 2025., a pevačica je sad u vezi s bivšim kanadskim premijerom Džastinom Trudoom. (54).

Inače, Kejti i Miranda su od ranije bile dobre prijateljice, a ostale su u dobrim odnosima čak i nakon što je Kejti prohodala s Orlandom i dobila ćerku.

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