Britanski glumac Orlando Blum (49) i australijska manekenka Miranda Ker (43) bili su jedan od omiljenih slavnih parova. Njihov prvi susret bio je u garderobi nakon modne revije u Njujorku 2006., a Orlandu se manekenka odmah svidela. Tražio je njen broj mobilnog telefona, ali ona mu ga nije htela dati.
Orlando je bio uporan i uspeo je da dođe do njenog broja preko zajedničkog poznanika i ubrzo je prijateljstvo preraslo u romansu. Miranda nije bila oduševljena time što joj se nabacuje slavni glumac i to zato jer ju je brinula njegova slava.
"Nisam baš bila srećna - ne zbog njega, već zbog ideje da budem s filmskom zvezdom", rekla je jednom prilikom. Blum ju je osvojio svojim šarmom i brzo su postali miljenici javnosti. Zaprosio ju je u junu 2010. i samo mesec dana kasnije izgovorili su sudbonosno "da" u tajnosti. Činilo se kako je reč o ljubavi koja se retko viđa. U javnosti su se uvek podržavali, on je pratio svaku njenu reviju, a ona je dolazila s njim na crveni tepih da promoviše njegove filmove. U medijima je uvek isticala kako je oduševljena njegovim talentima.
Iduće godine dobili su sina Flina Kristofera Blenkarda Kopelanda Bluma, koji je ime Kristofer dobio po Mirandinom dečku iz srednje škole koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći. S njim je bila u vezi dve godine.
"Nakon što je umro, napisala sam mu pismo u kojem sam mu rekla da se nadam da ću svoje prvo dete nekako nazvati po njemu. Rekla sam to Orlandu, a on mi je rekao da bi bio srećan zbog toga. Orlando je dobar čovek", rekla je svojevremeno Ker. Nakon šest zajedničkih godina, Miranda i Orlando okončali su svoj brak 2013.
"Volimo se. Mi smo porodica. Bićemo zauvek u životima jedno drugog", rekao je glumac nakon razvoda.
Miranda je kasnije priznala da je nakon razvoda bila u depresiji, no ubrzo je pronašla novu ljubav s Evanom Spigelom, suosnivačem aplikacije Snapchat i izvršnim direktorom firme Snap Inc., s kojim danas ima troje dece. Orlando je 2016. sreću pronašao pored pevačie Kejti Peri s kojom je 2020. dobio ćerku Dejzi. Par je raskinuo sredinom 2025., a pevačica je sad u vezi s bivšim kanadskim premijerom Džastinom Trudoom. (54).
Inače, Kejti i Miranda su od ranije bile dobre prijateljice, a ostale su u dobrim odnosima čak i nakon što je Kejti prohodala s Orlandom i dobila ćerku.
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