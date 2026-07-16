Koji su najčešći simptomi nedostatka magnezijuma?
1. Grčevi i bolovi u mišićima
Jedan od prvih znakova deficita magnezijuma su nevoljni mišićni grčevi, posebno u nogama.
2. Hronični umor i slabost
Ako se često osećate iscrpljeno i bez energije, moguće je da telu nedostaje magnezijum.
3. Poremećaji spavanja
Nizak nivo magnezijuma može ometati san i uzrokovati nesanicu.
4. Anksioznost i mentalne tegobe
Ovaj mineral ima umirujući efekat na nervni sistem, pa njegov manjak može doprineti osećaju anksioznosti i depresije.
5. Glavobolje i migrene
Magnezijum igra ulogu u opuštanju krvnih sudova, a njegov deficit može izazvati učestale glavobolje.
6. Nepravilan rad srca (aritmije)
Nizak nivo magnezijuma može dovesti do palpitacija i nepravilnog srčanog ritma.
7. Povišen krvni pritisak
Magnezijum pomaže u regulaciji krvnog pritiska, pa njegov deficit može doprineti hipertenziji.
8. Trnci u rukama i nogama
Neuropatski simptomi poput utrnulosti i peckanja često su povezani sa manjkom magnezijuma.
9. Osteoporoza i slabost kostiju
Magnezijum je neophodan za pravilan metabolizam kalcijuma i prevenciju gubitka koštane mase.
10. Astma
Studije pokazuju da nizak nivo magnezijuma može doprineti povećanoj osetljivosti disajnih puteva i učestalijim napadima astme, piše Totally Wellness.
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