Magnezijum je jedan od najvažnijih minerala u organizmu jer učestvuje u više od 300 biohemijskih procesa koji su neophodni za normalno funkcionisanje tela. Ima ključnu ulogu u radu mišića i nervnog sistema, održavanju normalnog krvnog pritiska, regulaciji nivoa šećera u krvi, stvaranju energije i očuvanju zdravlja kostiju.

Iako je neophodan za pravilno funkcionisanje organizma, mnogi ljudi imaju manjak magnezijuma, često a da toga nisu ni svesni. Njegov nedostatak može izazvati različite tegobe - od umora i grčeva u mišićima do ozbiljnijih zdravstvenih problema, poput poremećaja srčanog ritma ili slabljenja kostiju.

Dovoljan unos magnezijuma može se obezbediti pravilnom ishranom, a po potrebi i suplementima, kako bi se očuvalo opšte zdravlje i normalno funkcionisanje organizma.

 

 

Koji su najčešći simptomi nedostatka magnezijuma?


1. Grčevi i bolovi u mišićima
Jedan od prvih znakova deficita magnezijuma su nevoljni mišićni grčevi, posebno u nogama.

2. Hronični umor i slabost
Ako se često osećate iscrpljeno i bez energije, moguće je da telu nedostaje magnezijum.

3. Poremećaji spavanja
Nizak nivo magnezijuma može ometati san i uzrokovati nesanicu.

4. Anksioznost i mentalne tegobe
Ovaj mineral ima umirujući efekat na nervni sistem, pa njegov manjak može doprineti osećaju anksioznosti i depresije.

5. Glavobolje i migrene
Magnezijum igra ulogu u opuštanju krvnih sudova, a njegov deficit može izazvati učestale glavobolje.

6. Nepravilan rad srca (aritmije)
Nizak nivo magnezijuma može dovesti do palpitacija i nepravilnog srčanog ritma.

7. Povišen krvni pritisak
Magnezijum pomaže u regulaciji krvnog pritiska, pa njegov deficit može doprineti hipertenziji.

8. Trnci u rukama i nogama
Neuropatski simptomi poput utrnulosti i peckanja često su povezani sa manjkom magnezijuma.

9. Osteoporoza i slabost kostiju
Magnezijum je neophodan za pravilan metabolizam kalcijuma i prevenciju gubitka koštane mase.

10. Astma
Studije pokazuju da nizak nivo magnezijuma može doprineti povećanoj osetljivosti disajnih puteva i učestalijim napadima astme, piše Totally Wellness.

Bonus video: 
nokti