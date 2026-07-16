Magnezijum je jedan od najvažnijih minerala u organizmu jer učestvuje u više od 300 biohemijskih procesa koji su neophodni za normalno funkcionisanje tela. Ima ključnu ulogu u radu mišića i nervnog sistema, održavanju normalnog krvnog pritiska, regulaciji nivoa šećera u krvi, stvaranju energije i očuvanju zdravlja kostiju.

Iako je neophodan za pravilno funkcionisanje organizma, mnogi ljudi imaju manjak magnezijuma, često a da toga nisu ni svesni. Njegov nedostatak može izazvati različite tegobe - od umora i grčeva u mišićima do ozbiljnijih zdravstvenih problema, poput poremećaja srčanog ritma ili slabljenja kostiju.

Dovoljan unos magnezijuma može se obezbediti pravilnom ishranom, a po potrebi i suplementima, kako bi se očuvalo opšte zdravlje i normalno funkcionisanje organizma.