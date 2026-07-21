Dok je Sandra Bulok izgradila jednu od najuspešnijih holivudskih karijera, njena mlađa sestra Gezine Bulok-Prado odlučila je da krene potpuno drugim putem. Nekadašnja advokatica i filmska producentkinja napustila je svet filma pre više od 20 godina i danas je poznata kao uspešna profesionalna poslastičarka, autorka knjiga i televizijsko lice.

Od Holivuda do pravljenja kolača

Gezine, koja je šest godina mlađa od Sandre Bulok, najpre je radila kao advokatica, a zatim kao producentkinja u sestrinoj produkcijskoj kući „Fortis films“. Učestvovala je u razvoju filmova „Mis Kongenijalnost“ i „Praktična magija“.

Velika prekretnica dogodila se nakon smrti njihove majke Helge Bulok 2000. godine. U intervjuu za Gardijan priznala je da je filmsku industriju vremenom počela da doživljava kao „okrutnu, iscrpljujuću i razočaravajuću“, dok joj je pečenje kolača pomoglo da se izbori sa tugom.

Pet godina kasnije donela je odluku da zauvek napusti Holivud i preseli se u Monpelije, u saveznoj državi Vermont, gde se u potpunosti posvetila poslastičarstvu.

Sandra Bulok podržala njenu odluku

Gezine ističe da promena karijere nije narušila odnos sa slavnom sestrom.

„Imamo zdrav odnos. Odrasle smo žene koje razumeju prirodu posla. Nekada jednostavno shvatite da određena profesija nije za vas. Moja sestra je prepoznala da je to odluka koja će mi doneti nešto dobro“, rekla je.

U razgovoru za magazin Teksas Mantli, Gezine je otkrila da su ona i Sandra ljubav prema hrani razvile još kao devojčice.

Njihova majka ih je odgajala na vegetarijanskoj i makrobiotičkoj ishrani, ali su posete rodbini donosile sasvim drugačija gastronomska iskustva.

„Kada bismo otišle u Nemačku, uživale smo u pecivima i bogatoj trpezi, dok su nas rođaci na jugu SAD dočekivali prženom piletinom, keksom i gaziranim pićima“, prisetila se.

Izgradila karijeru daleko od Holivuda

Nakon što je samostalno usavršila poslastičarski zanat, od 2005. do 2008. godine vodila je sopstvenu poslastičarnicu „Gesine Gourmet and Confectionary“ u Monpelijeu.

Kasnije je u gradu Hartford, takođe u Vermontu, otvorila školu poslastičarstva gde i danas organizuje kurseve i radionice.

Pored toga, objavila je šest knjiga, među kojima su kuvari i memoari. Njena prva knjiga, autobiografija „Confections of a Closet Master Baker“, objavljena je 2009. godine.

Od 2017. godine postala je poznata i televizijskoj publici zahvaljujući emisiji „Baked in Vermont“ , a gostovala je i kao član žirija u popularnim kulinarskim emisijama.

Sestre su i dalje veoma bliske

Iako su izabrale potpuno različite životne puteve, Sandra i Gezine ostale su veoma povezane. Redovno zajedno provode praznike, a povremeno i sarađuju na poslovnim projektima.

Godine 2018. zajedno su predstavile recepte u emisiji „Today Show“, dok je Gezine još 2009. pomogla sestri u osmišljavanju recepata za njenu pekaru „Walton's Fancy & Staple“ u Ostinu.

Nakon smrti Sandrinog dugogodišnjeg partnera Brajana Rendala, koji je u avgustu 2023. godine preminuo od amiotrofične lateralne skleroze (ALS), Gezine joj je javno pružila podršku. U objavi na Instagramu napisala je da je Rendal imao „najbolju moguću negu zahvaljujući mojoj neverovatnoj sestri i timu medicinskih sestara koje je angažovala da brinu o njemu u njihovom domu“.

Video: