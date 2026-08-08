Jutarnji smuti može da stane u čašu od 350 ml, a ipak da sadrži kalorija koliko i ceo doručak. Privlačno zvuči tvrdnja da ubrzava metabolizam, ali sam čin blendanja ne pretvara namirnice u sredstvo za sagorevanje masti.

Zašto poređenje sa kafom nije odgovarajuće

Kafa i ovakav napitak ne utiču na organizam na isti način. Kofein deluje kao stimulans i može brzo da poboljša budnost i koncentraciju, dok zeleni smuti obezbeđuje energiju kroz hranljive materije poput ugljenih hidrata, masti i vlakana.

Najveći problem nije banana, već ideja da jedna čaša može da sagoreva kalorije dok se telo budi. Nijedan sastojak iz ovog napitka samostalno neće značajno ubrzati metabolizam. Na osećaj sitosti, telesnu težinu i potrošnju energije mnogo više utiču ukupna ishrana i nivo aktivnosti tokom dana.

Šta jutarnji smuti zapravo pruža

Jutarnji smuti je tečni obrok napravljen od voća, povrća, semenki i mleka. Može da obezbedi ugljene hidrate za energiju, vlakna koja doprinose osećaju sitosti i zdrave masti kada se dodaju sastojci poput chia semenki ili kikiriki putera.

Najčešća greška je preterivanje sa dodacima. Med, banana i zaslađeno bademovo mleko lako mogu pretvoriti smuti u veoma sladak i kaloričan doručak, dok puna kašika kikiriki putera dodatno povećava njegovu energetsku vrednost. Med često nije potreban ako se koristi zrela banana sa smeđim tačkama, jer ona već daje dovoljno prirodne slatkoće.

Recept za smuti koji zasiti bez dodatnog meda

Za jednu veliku porciju stavite u blender 50 g svežeg spanaća, 120 g zrele banane, 12 g chia semenki, 15 g kikiriki putera, 200 ml nezaslađenog bademovog mleka i 1 g cimeta. Sve blendajte 45 do 60 sekundi, dok smesa ne postane potpuno glatka i kremasta.

Ako koristite smrznuti spanać iz prodavnice, dovoljna je jedna porcija od oko 50 g, uz dodatak još 30 ml mleka kako bi se postigla odgovarajuća gustina. Tokom toplih avgustovskih jutara hladna banana već daje prijatnu i gustu teksturu, pa dodavanje leda nije neophodno.

Za još duži osećaj sitosti bademovo mleko možete zameniti sa 200 ml običnog mleka ili sojinog mleka bez dodatog šećera. Na taj način napitak dobija više proteina, dok njegova zelena boja ostaje ista, a ukusi banane i cimeta i dalje ostaju dominantni.

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