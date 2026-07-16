Komarci su dosadni kada zuje oko vas, ali je još gore kada vas izujedaju, pa svrab nikako da prođe. Nije neophodno da kupujete sredstva protiv komaraca koja su skupa.

Imamo domaće recepte s prirodnim sastojcima koji provereno deluju i zaštitiće vas od komaraca.

Losion od bosiljka

Napravite sredstvo protiv komaraca od bosiljka. U pola šolje prokuvale vode stavite 100 g svežih listova bosiljka i sipajte pola šolje alkohola. Dobro promešajte i sipajte u čistu bočicu sa raspršivačem. Poprskajte na delove tela koji nisu pokriveni odećom kad izlazite iz kuće.

Repelent sa mirisom kokosa

Jedan je od najdelotvornijih prirodnih repelenata. Sastojci su kokosovo ulje i eterično ulje nane. Pomešajte 1/3 šoljice kokosovog ulja i 15 kapi eteričnog ulja nane. Na sobnoj temperaturi će biti tečna mešavina, ali ako je držite u frižideru, biće čvrsta smesa kao krema. Namažite kada idete u prirodu, kraj reke, u večernju šetnju i štitiće vas od ujeda komaraca.

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