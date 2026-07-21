Lekari upozoravaju ljude koji tokom leta koriste klima uređaje i savetuju im kako da ostanu rashlađeni, ističući da klima može da "pogorša simptome" kod osoba sa osetljivom ili suvom kožom.

Prema rečima doktora Opela Bejkera, lekara opšte prakse iz Brajtona i Houva, dug boravak u klimatizovanim prostorijama može da smanji količinu vlage u koži. To može dovesti do suvoće, osećaja zatezanja i perutanja. Lekar preporučuje nanošenje hidratantne kreme pre ulaska u klimatizovane prostorije kako bi se koža zaštitila od gubitka vlage.

Doktor Bejker navodi da klima uređaji uklanjaju vlagu iz vazduha, zbog čega nam je prijatnije i osećamo se rashlađeno, ali istovremeno mogu da povećaju gubitak vode iz kože.

Gubitak vlage može se ispoljiti na više neprijatnih načina, uključujući suvoću, osećaj zatezanja i vidljivo perutanje kože. Kod nekih ljudi može doći i do povećane osetljivosti kože, pogoršanja ekcema ili ispucalih usana.

Osobe koje već imaju problema sa osetljivom ili suvom kožom mogle bi da primete da se njihovi simptomi značajno pogoršavaju zbog dugotrajnog boravka u prostorijama sa uključenom klimom.

— Ako ste već skloni suvoj ili osetljivoj koži, klima uređaj bi mogao dodatno da pogorša stanje — upozorava lekar.

U međuvremenu, doktorka Lusi Huper, lekarka opšte prakse iz Londona i suosnivačica jedne medicinske klinike, upozorila je i na nedovoljno održavane klima uređaje. Kako navodi, prljavi i loše održavani uređaji mogu da iritiraju pluća i izazovu simptome astme.

Lekari su dodali da dug boravak u klimatizovanim prostorijama može da izazove glavobolju i bolove u telu. Dehidracija je najčešće glavni uzrok ovih simptoma.

— Pijte dovoljno vode i vodite računa da tokom dana ostanete hidrirani — savetuje doktor Bejker.

On takođe preporučuje redovno servisiranje klima uređaja u domu i čišćenje filtera kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba, piše Express.



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