Ako su vaši peškiri vremenom postali grubi i izgubili mekoću, ne morate odmah da kupujete nove. Uzrok mogu biti tvrda voda, ostaci deterdženta, nepravilno sušenje ili prečesta upotreba omekšivača. Dobra vest je da postoje jednostavni prirodni trikovi za mekane peškire, a jedan od najpoznatijih prenosi se generacijama.

Prirodan način za mekše peškire

Čaj od kamilice nije poznat samo po tome što umiruje organizam. Mnogi ga koriste i kao prirodan način da peškiri postanu meki i prijatni na dodir.

Potrebno je da prokuvate jedan litar vode, dodate kašiku sušene kamilice ili dve kesice čaja, ostavite da se potpuno ohladi. Procedite tečnost i sipajte je u lavor, pa potopite oprane peškire oko 15 minuta. Nakon toga peškire blago iscedite i ostavite da se osuše na vazduhu.

Belo sirće umesto omekšivača

Još jedan popularan trik jeste upotreba belog (alkoholnog) sirćeta. Umesto omekšivača, u odgovarajuću pregradu mašine sipajte jednu šolju belog sirćeta i uključite standardni program za pranje peškira.

Sirće može pomoći u uklanjanju ostataka deterdženta i kamenca iz vlakana, zbog čega peškiri često postaju mekši. Nakon pranja miris sirćeta uglavnom nestaje kada se tkanina osuši.

Način sušenja je takođe važan

Mekoća peškira ne zavisi samo od pranja, već i od sušenja. Stručnjaci preporučuju da se peškiri peru na temperaturi između 40 i 60 stepeni, u skladu sa uputstvom proizvođača.

Najbolje ih je sušiti prirodno, na svežem vazduhu. Ako koristite mašinu za sušenje, izaberite srednju temperaturu kako se vlakna ne bi previše isušila i postala gruba.

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