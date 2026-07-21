Raskošno, veliko sobno drvo može potpuno da transformiše prostoriju. Ono omekšava prazne uglove, privlači pogled ka gore i dodaje organsku teksturu zbog koje prostor deluje dovršeno. Godinama je to značilo kupovinu pravog drveta.
Međutim, veštačka drveća su danas postala toliko uverljiva da ih dizajneri sve više vide kao praktičnu alternativu, a ne samo kao krajnji izbor.
Dakle, šta je bolje — pravo drvo ili veštačko? Stručnjaci kažu da je najvažnije pitanje koje od njih ima najviše smisla za vaš dom.
Veštačko drvo naspram pravog drveta
Prvo pitanje koje treba da postavite sebi jeste da li živo drvo uopšte ima prave šanse da uspe. Odgovor se često svodi na svetlost. Prostorije sa malo ili sa nestalnom prirodnom svetlošću idealni su kandidati za veštačko zelenilo.
„Živa biljka koja se muči i opada pravi veću vizuelnu štetu nego što bi dobro odabrana veštačka biljka ikada mogla“, kaže Kelsi Peterson, vlasnica i vodeća dizajnerka u firmi ,,Style + Space" za sajt Martha Stewart.
Vaš stil života podjednako je važan. Veštačko drvo je često pravi izbor ako:
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Imate prostoriju sa malo prirodne svetlosti ili nestalnim osvetljenjem.
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Često putujete.
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Imate kućne ljubimce koji bi mogli da grickaju biljke.
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Ne uživate u redovnoj nezi biljaka.
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Želite zelenilo koje uvek izgleda besprekorno uz malo održavanja.
Kvalitetno veštačko drvo često u startu košta više od živog, ali na kraju može biti ekonomičniji izbor ako ste već zamenili nekoliko biljaka koje nisu preživele.
Kada se pravo drvo isplati
Koliko god da su veštačka drveća postala realistična, ona su i dalje samo imitacija pravog. Kada prostorija ima obilje prirodne svetlosti — i voljni ste da se brinete o njoj — živo drvo donosi atribute koje veštačke verzije ne mogu u potpunosti da rekreiraju.
„Teško je nadmašiti živo drvo kada su u pitanju tekstura, pokret i ambijent koje unosi u prostoriju“, kaže Tami Sons, osnivačica i generalna direktorka rasadnika ,,TN Nursery". Petersonova se slaže, ističući da živo drvo donosi „vrstu života i suptilnog pokreta koju je teško u potpunosti kopirati“. Ona posebno preporučuje pravo drvo u prostorijama u kojima ljudi provode najviše vremena, gde njegov promenljivi oblik i prirodni rast postaju deo karaktera samog doma.
Kada kupiti veštačko drvo
Nije svako drvo namenjeno za život u zatvorenom prostoru. Neke vrste su toliko zahtevne po pitanju svetlosti, vlažnosti i temperature da se čak i iskusni vlasnici biljaka muče da ih održe zdravim.
To je bio slučaj sa Šarlin Valedor i Dastinom Kešom, čiji je neuspeli pokušaj da uzgoje ozloglašeno kapriciozno maslinovo drvo vrste Shady Lady na kraju inspirisao pokretanje brenda ,,Vert House". „Želeli smo da napravimo veštačko zelenilo koje ne deluje kao kompromis u pogledu izgleda ili kvaliteta“, kažu oni. „Želeli smo nešto što će funkcionisati u bilo kom prostoru, bez obzira na uslove prirodnog osvetljenja.“
Za vlasnike domova koji vole skulpturalni izgled upečatljivog drveća, ali nemaju idealne uslove za uzgoj, zahtevne vrste poput maslina mogu biti odlični kandidati za veštačke verzije.
Gde veštačko drveće najbolje funkcioniše
Veštačko drvo može da funkcioniše skoro svuda, ali dizajneri smatraju da je posebno efektivno u prostorijama koje nemaju uslove da podrže živu biljku, a gde zelenilo i dalje dodaje toplinu i dimenziju. Petersonova ga preporučuje za mračne ulazne hramove i predsoblja, trpezarije sa nestalnom svetlošću, uređene sutrene, gostinske sobe, kuće za odmor ili bilo gde gde često putovanje čini negu biljaka nerealnom.
Način na koji stilizujete veštačko drvo podjednako je važan kao i mesto gde ga postavite. Petersonova preporučuje ulaganje u kvalitetno drvo sa realističnim varijacijama na lišću i stablom prirodnog izgleda, a zatim njegovo presađivanje u masivnu saksiju. Pokrijte plastičnu rasadničku saksiju pravom zemljom, mahovinom, malčom od kore drveta ili dekorativnim kamenčićima i izbegavajte da ga stavljate direktno na jako prozorsko svetlo, gde veštački materijali lakše dolaze do izražaja.
Kao i svaki drugi komad dekoracije, i veštačko drveće ima koristi od povremenog održavanja. Iz ,,Vert House"-a preporučuju da nakon raspakivanja nežno oblikujete grane kako biste rekreirali nepravilnu siluetu živog drveta, a zatim da redovno brišete prašinu sa lišća kako biste sprečili njeno nakupljanje. S vremena na vreme raširite i podesite grane kako bi drvo tokom vremena zadržalo pun, prirodan izgled.
Jedan od omiljenih dizajnerskih trikova Petersonove jeste mešanje veštačkog zelenila sa živim elementima. Sveže cveće, odsečene grančice ili nekoliko manjih pravih biljaka u blizini pomažu da se zamagli granica između onog što je pravo i onog što je veštačko, stvarajući slojevit, pažljivo osmišljen izgled koji je često uverljiviji nego oslanjanje isključivo na veštačko zelenilo.
Na kraju, ne morati da birate između doma koji je u potpunosti ispunjen pravim ili veštačkim biljkama. Umesto toga, posmatrajte i jedno i drugo kao dizajnerske alate. Pustite živo drveće da buja tamo gde će imati svetlost i negu koja mu je potrebna, a uverljive veštačke verzije koristite u tamnijim prostorijama, kućama za odmor ili bilo gde gde održavanje pravog drveta jednostavno nije praktično.
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