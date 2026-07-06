Verujemo kako će vas ovi trikovi oduševiti i biće vam žao što ih niste znali ranije.

1. TRIK DA BRŽE ZASPITE

Verujemo kako vam se često dešavalo da usred noći se probudite i morate do kupatila, a onda posle ne možete ponovo da zaspite. Pokušajte da do kupatila odete sa jednim zatvorenim okom, jer ako su vam oba otvorena, mozak će misliti da je dan i biće vam teže da ponovo zaspite.

2. RAZMRDAJTE UDOVE

Sigurno vam se dešavalo da odjednom osetite kao da vas bocka na hiljade iglica po telu. Razlog je taj što vam je nestalo kiseonika. Dovoljno je samo da istežete vrat prema napred i nazad i stanje će se normalizovati.

3. ŠTUCANJE

U našem narodu štucanje je obično znak da nas se neko setio, a stvarni razlog je to što se vazduh ‘zarobio’ u predelu gde prolazi vazduh, kao i od previše gutanja vazduha. Kako bi vas ovo prošlo, otvorite usta i progutajte.

4. PROBADAJUĆA BOL U GLAVI

Da li vam se desilo da kad pojedete sladoled previše brzo osetite probadajuću bol u glavi. Tada vam mozak zapravo javlja da nema dovoljno toplote. Ugrejte usta i vrh usta svojim jezikom.

5. KAKO DA LAKŠE PROGUTATE TABLETU

Stavite tabletu na jezik i potrudite se da su vam usne čvrsto zatvorene oko flaše. Brzim tempom popijte vodu i progutajte tabletu. Stavite tabletu na vrh jezika, sedite u ravan položaj i uzmite gutljaj vode. Kada progutate tabletu sagnite glavu na dole i zatim nagnite ka gore.

6. TRIK PROTIV GLAVOBOLJE

Kad osetite da će vas zaboleti glava, pokušajte da vučete uho, jer će vam ovo pružiti olakšanje. Na ovaj način ćete prebaciti slepoočnu kost dovoljno da u nju uđe sveža cerebralna kičmena tečnost i da očisti područje.

7. SPREČITE KIJANJE U NEZGODNO VREME

Ako se nađete u nezgodnoj situaciji, gde ne bi bilo primereno da kijate, pokušajte da zatvorite usta i prislonite čvrsto svoj jezik odmah iza zuba.

8. PREVARITE STRAH

Većina ljudi ima strah od igle, ali ovo bi vas moglo spasiti od te neprijatnosti. Potrebno je da kašljete nakon što budete osetili bol.