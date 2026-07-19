Svi piju 1 kašiku pre jela: Tvrde da pomaže u regulisanju holesterola i šećera

Visok nivo holesterola dovodi do nakupljanja plaka u krvnim sudovima, što može izazvati srčana oboljenja, moždani udar i druge zdravstvene probleme. Visok nivo šećera u krvi takođe može da izazove ozbiljne zdravstvene probleme ako se ne leči.

Francuska biohemičarka Džesi Inšaspi, u razgovoru sa Stivenom Bartletom u njegovoj podkast emisiji „Dnevnik generalnog direktora“, pomenula je da je rešenje za ove tegobe sirće. Inšaspi je autorka bestselera „Revolucija glukoze“ i „Metoda boginje glukoze“. Prema njenim rečima, sirće je odličan izbor za one koji žele da smanje šećer u krvi, holesterol i gojenje.

Kako da pijete sirće

„Sirće sadrži sirćetnu kiselinu koja stupa u interakciju sa vašim digestivnim enzimima kako bi smanjila porast glukoze u obroku do 30 odsto“, rekla je biohemičarka. Ona preporučuje da ljudi pomešaju jednu kašiku bilo kog kuhinjskog sirćeta (jabukovo, ili belo) sa čašom vode i popiju oko 10 minuta pre najvećeg obroka u danu. Ovo može smanjiti porast glukoze iz hrane za čak 30 odsto. Ona takođe ističe da ćete imati manji apetit.

Kako sirće pomaže kod prejedanja

Džesi je testirala svoje savete u jednomesečnom ispitivanju koje je obuhvatilo 2.700 ljudi iz 110 zemalja, starosti od 20 do 70 godina. Eksperiment je uključivao usvajanje jednog od njenih zdravih obroka svake nedelje tokom mesec dana. To uključuje: konzumiranje slanog doručka tokom četiri nedelje, konzumiranje kašike sirćeta jednom dnevno tokom tri nedelje, predjela od povrća dve nedelje i šetnju posle obroka poslednje nedelje. Neverovatnih 90 odsto ljudi koji su učestvovali primetilo je smanjenje želje za hranom i povećanje energije. Takođe su primetili pozitivan uticaj na san, hormone, kožu, raspoloženje i kontrolu dijabetesa.