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Kamenac skinem za 15 dinara očas posla: Kupatilo mi nikad nije bilo čistije!

Prirodan način za skidanje kamenca iz kupatila.

Autor:  Vesna Vukadinović
19.07.2026.12:26
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Kamenac skinem za 15 dinara očas posla: Kupatilo mi nikad nije bilo čistije!
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Ako se mučite sa kamencem, zapušenim odvodima i tvrdokornom masnoćom, rešenje vam je verovatno već u kuhinji. U pitanju je alkoholno sirće, prirodno, jeftino i izuzetno efikasno sredstvo za čišćenje. 

Za jedno čišćenje potrebno vam je svega oko 100 ml sirćeta, što znači da vas sve košta oko 15 dinara, a efekat je često bolji nego kod skupih hemijskih preparata.

Kako očistiti kamenac u WC šolji

Kako biste skinuli kamenac, sipajte oko 100 ml sirćeta u WC šolju i ostavite da deluje nekoliko sati, idealno preko noći. Nakon toga samo lagano prođite četkom i isperite. Kamenac i neprijatni mirisi će nestati.

Napravite pastu za skidanje kamenca

Potrebno vam je:

1/4 šolje sode bikarbone

1 kašika deterdženta za sudove

malo sirćeta

Pomešajte sve, a dodajte sirće tek koliko da dobijete pastu koja može da se razmaže po mestima sa kamencem. Ova kombinacija je odlična za lavabo, kadu, sudoperu, slavine i WC šolju. Efikasno uklanja kamenac i prljavštinu bez oštećenja površina.

Video:

emb

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