Naučnici su otkrili da osobe koje svakodnevno jedu po jedan avokado imaju niže glikemijsko opterećenje ishrane, što znači da njihov organizam lakše kontroliše nivo šećera u krvi i ima manje naglih oscilacija glukoze.

Istraživanje objavljeno u stručnom časopisu „Current Developments in Nutrition“ obuhvatilo je 961 odraslu osobu stariju od 25 godina. Učesnici su tokom šest meseci bili podeljeni u dve grupe. Jedna grupa svakodnevno je jela jedan veći avokado, dok je druga nastavila sa uobičajenom ishranom i smela je da pojede najviše dva avokada mesečno.

Rezultati su pokazali da su ispitanici koji su redovno konzumirali avokado imali značajno bolje vrednosti kada je reč o glikemijskom opterećenju.

Zašto je avokado toliko koristan?

Stručnjaci smatraju da se efekat može objasniti visokim sadržajem vlakana i zdravih mononezasićenih masti. Vlakna usporavaju varenje i pomažu da nivo šećera u krvi ostane stabilniji, dok zdrave masti doprinose boljem metaboličkom zdravlju i dužem osećaju sitosti.

Nutricionisti ističu da ljudi koji redovno jedu avokado često unose manje prerađene i manje zdrave hrane, što dodatno doprinosi pozitivnim rezultatima.

Ipak, postoji važna napomena

Iako su rezultati ohrabrujući, istraživači upozoravaju da avokado nije čudesna namirnica koja sama po sebi sprečava bolesti. Većina učesnika u studiji bile su žene, a svi ispitanici imali su višak kilograma ili gojaznost, zbog čega rezultati ne moraju u potpunosti da važe za celu populaciju.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da se avokado posmatra kao deo uravnotežene ishrane, a ne kao zamena za zdrave životne navike.

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