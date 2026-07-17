Idealan doručak posle 50. godine: Ne goji, a daje snagu za ceo dan

Posle 50. godine se skoro sve što pojedete nekim čudom pretvori u salo. Melisa Mitri, američki dijetolog savetuje šta treba jesti i piti, a šta izbegavati za doručak kako biste sačuvali vitku liniju.

Jedite voće i povrće

Važno je u jutarnjim satima jesti voće i povrće. Studija objavljena u časopisu „British Medical Journal Open“ pokazala je da osobe između 35 i 69 godina , čiji doručak uključuje voće i povrće (posebno voće), ređe imaju problem sa salom na stomaku. Utvrđeno je i da više porcija povrća u toku dana utiče na smanjenje obima struka.

Bez veštačkih zaslađivača

Ako ste mislili da će vam veštačka zamena za šećer sačuvati liniju, varate se. Kada ih stavite u jutarnju kafu, organizam će kasnije u toku dana žuditi za dodatnim šećerom. Analiza časopisa Kanadske medicinske asocijacije je obuhvatila oko 400.000 osoba koji su u napitke stavljali veštačke zaslađivače bar jednom dnevno i ispostavilo se da su imali probleme sa viškom kilograma, oboljenjima srca i dijabetesom.

Ne zaboravite proteine

Doručak treba da sadrži i neku od sledećih namirnica: jaja, jogurt, mleko, tunjevina , pileće grudi, nemasno svinjsko meso, koštunjavo voće, ovas, sitan sir. One su bogate proteinima koji su posle 50. godine neophodni za održavanje zdravog metabolizma i mišića. Proteini će vas takođe zasititi i nećete ubrzo posegnuti za nekom grickalicom.

Preporučuju se vlakna

S godinama se metabolizam usporava i zato se kilogrami lakše nakupljaju, a teže skidaju. Vlakna pomažu u održavanju zdrave kilaže, jer prolaze kroz telo nesvarena pa ne dodaju kalorije. Potrudite se da jedete namirnice koje ih sadrže u velikoj količini: integralne žitarice, ovsene pahuljice, bobičasto i koštunjavo voće , jabuke, krompir, pasulj, brokoli.

Obavezno popijte vodu

Koliko puta ste ujutru istrčali iz kuće čim ste srknuli poslednji gutljaj kafe? Verovatno stalno to radite, kao i većina nas. Ako posle kafe ne popijete vodu, možete da dehidrirate, pa se potrudite da uz jutarnju kafu uvek popijete istu količinu vode, savetuje Melisa. Tako ćete podstaći rad metabolizma i poboljšati varenje.

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