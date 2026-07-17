Vesti
Alo!

Zdravlje

Idealan doručak posle 50. godine: Ne goji, a daje snagu za ceo dan

Najbolji doručak za osobe starije od 50 godina.

Autor:  Vesna Vukadinović
17.07.2026.08:00
0
Idealan doručak posle 50. godine: Ne goji, a daje snagu za ceo dan
Foto: Shutterstock | pathdoc
Platio all inclusive hotel u Egiptu samo 25 evra: Nije mogao da veruje kakvu sobu je dobio
Foto: Printscreen | instagram
 Platio all inclusive hotel u Egiptu samo 25 evra: Nije mogao da veruje kakvu sobu je dobio
Prethodna vest
Znate li ko je stidljiva devojčica sa slike? Ovako je izgledala pre rijalitija, skandala i slave, niko je nije prepoznao
Foto: Printscreen | Instagram/kimkardashian
 Znate li ko je stidljiva devojčica sa slike? Ovako je izgledala pre rijalitija, skandala i slave, niko je nije prepoznao
Sledeća vest

Posle 50. godine se skoro sve što pojedete nekim čudom pretvori u salo. Melisa Mitri, američki dijetolog savetuje šta treba jesti i piti, a šta izbegavati za doručak kako biste sačuvali vitku liniju.

Jedite voće i povrće

Važno je u jutarnjim satima jesti voće i povrće. Studija objavljena u časopisu „British Medical Journal Open“ pokazala je da osobe između 35 i 69 godina , čiji doručak uključuje voće i povrće (posebno voće), ređe imaju problem sa salom na stomaku. Utvrđeno je i da više porcija povrća u toku dana utiče na smanjenje obima struka.

Bez veštačkih zaslađivača

Ako ste mislili da će vam veštačka zamena za šećer sačuvati liniju, varate se. Kada ih stavite u jutarnju kafu, organizam će kasnije u toku dana žuditi za dodatnim šećerom. Analiza časopisa Kanadske medicinske asocijacije je obuhvatila oko 400.000 osoba koji su u napitke stavljali veštačke zaslađivače bar jednom dnevno i ispostavilo se da su imali probleme sa viškom kilograma, oboljenjima srca i dijabetesom.

Ne zaboravite proteine

Doručak treba da sadrži i neku od sledećih namirnica: jaja, jogurt, mleko, tunjevina , pileće grudi, nemasno svinjsko meso, koštunjavo voće, ovas, sitan sir. One su bogate proteinima koji su posle 50. godine neophodni za održavanje zdravog metabolizma i mišića. Proteini će vas takođe zasititi i nećete ubrzo posegnuti za nekom grickalicom.

Preporučuju se vlakna

S godinama se metabolizam usporava i zato se kilogrami lakše nakupljaju, a teže skidaju. Vlakna pomažu u održavanju zdrave kilaže, jer prolaze kroz telo nesvarena pa ne dodaju kalorije. Potrudite se da jedete namirnice koje ih sadrže u velikoj količini: integralne žitarice, ovsene pahuljice, bobičasto i koštunjavo voće , jabuke, krompir, pasulj, brokoli.

Obavezno popijte vodu

Koliko puta ste ujutru istrčali iz kuće čim ste srknuli poslednji gutljaj kafe? Verovatno stalno to radite, kao i većina nas. Ako posle kafe ne popijete vodu, možete da dehidrirate, pa se potrudite da uz jutarnju kafu uvek popijete istu količinu vode, savetuje Melisa. Tako ćete podstaći rad metabolizma i poboljšati varenje.

Video:

emb

Doručak ovsena kaša zdrav doručak alo najzena

Povezane vesti

Ova lepotica je mama Džejle Ramović: Rodila tri ćerke, dobila i unuče, a izgleda kao avion!
ATA images
KAO DA JOJ JE SESTRA

Ova lepotica je mama Džejle Ramović: Rodila tri ćerke, dobila i unuče, a izgleda kao avion!

13:16 | 0
Pacovi vam ulaze u dvorište? Tri besplatna trika oteraće ih bez otrova i zamki
Foto: Kolaž/Canva
SAVETI

Pacovi vam ulaze u dvorište? Tri besplatna trika oteraće ih bez otrova i zamki

13:14 | 0
Mesijeva žena ne skida ova pantalone na Svetskom prvenstvu, samo menja boje: Zašto? Zato što izdužuju noge i vizuleno skidaju bar 4 kilograma
Profimedia
ISKUSNO!

Mesijeva žena ne skida ova pantalone na Svetskom prvenstvu, samo menja boje: Zašto? Zato što izdužuju noge i vizuleno skidaju bar 4 kilograma

12:34 | 0
Vrućina vam ne da da dišete, a haljine nisu vaš fazon? Ja svako leto biram ovaj komad i nikad se ne pokajem
pinterest
MODNI TRIKOVI

Vrućina vam ne da da dišete, a haljine nisu vaš fazon? Ja svako leto biram ovaj komad i nikad se ne pokajem

11:58 | 0
Skoro svaka kuća u Jugoslaviji imala je ovu lampu, a danas vredi i do 2.000 evra: Mnogi je čuvaju u podrumu, a pojma nemaju kakvo blago imaju
Naj žena/Ilustracija
PROVERITE!

Skoro svaka kuća u Jugoslaviji imala je ovu lampu, a danas vredi i do 2.000 evra: Mnogi je čuvaju u podrumu, a pojma nemaju kakvo blago imaju

11:24 | 0
Komentari (0)

Zdravlje

Kako da lek protiv bolova deluje brže? Ova trik je naučno dokazan!
Foto: Shutterstock | VH-studio

Kako da lek protiv bolova deluje brže? Ova trik je naučno dokazan!

08:37 | 0
Komarci vam neće ni prići: Napravite prirodni repelent od 2 sastojaka
Foto: Shutterstock | encierro

Komarci vam neće ni prići: Napravite prirodni repelent od 2 sastojaka

21:49 | 0
Jedna čaša dnevno štiti od šloga: Ovaj napitak čuva zdravlje mozga
Foto: Shutterstock | VH-studio

Jedna čaša dnevno štiti od šloga: Ovaj napitak čuva zdravlje mozga

20:45 | 0
Stomak ima da radi kao centrifuga: Namirnica koje ubrzavaju metabolizam, njih obavezno kupujte na pijaci
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Food Photo Master

Stomak ima da radi kao centrifuga: Namirnica koje ubrzavaju metabolizam, njih obavezno kupujte na pijaci

14:15 | 0
Utolite žeđ: Ovo su najbolji načini da izbegnete dehidraciju kada su temperature u plusu
Shutterstock | goffkein.pro/Shutterstock

Utolite žeđ: Ovo su najbolji načini da izbegnete dehidraciju kada su temperature u plusu

14:01 | 0
"Nisam verovala da ću preživeti": Žena opisala jezive trenutke posle uboda stršljena: Za nekoliko sekundi ostala sam bez vazduha
private

"Nisam verovala da ću preživeti": Žena opisala jezive trenutke posle uboda stršljena: Za nekoliko sekundi ostala sam bez vazduha

12:58 | 0
Niko ne proveri da li ga ima dovoljno, a može napraviti probleme: 10 simptoma nedostatka magnezijuma u organizmu
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Nadya So

Niko ne proveri da li ga ima dovoljno, a može napraviti probleme: 10 simptoma nedostatka magnezijuma u organizmu

10:30 | 0
Alarm lekara: Trovanja zbog Ozempika i sličnih inekcija skoro udvostručena, ovo nikako ne radite
Shutterstock | bigshot01/Shutterstock

Alarm lekara: Trovanja zbog Ozempika i sličnih inekcija skoro udvostručena, ovo nikako ne radite

09:44 | 0
Mozak će vam raditi kao sat: Pet saveta doktorke koja je živela preko 100 godina
Unsplash

Mozak će vam raditi kao sat: Pet saveta doktorke koja je živela preko 100 godina

07:50 | 0
Namirnice koje smanjuju upale u telu: Ove 6 namirnica mogu zaštititi zdravlje
Foto: ViDI Studio/Shutterstock

Namirnice koje smanjuju upale u telu: Ove 6 namirnica mogu zaštititi zdravlje

17:42 | 0

Najnovije

Najčitanije

13min

Ova lepotica je mama Džejle Ramović: Rodila tri ćerke, dobila i unuče, a izgleda kao avion!

15min

Pacovi vam ulaze u dvorište? Tri besplatna trika oteraće ih bez otrova i zamki

34min

Dušek sve ,,oseća": Evo koje navike mu drastično smanjuju vek trajanja, jednu imamo svi

55min

Mesijeva žena ne skida ova pantalone na Svetskom prvenstvu, samo menja boje: Zašto? Zato što izdužuju noge i vizuleno skidaju bar 4 kilograma

1H

Cela Jugoslavija je uzdisala za njima, a onda su nestale: Evo gde su danas sestre Barudžija

1D

Kako su se upoznali Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj: Evo na kom posebnom mestu su se venčali

23H

Nije daleko 31. jul, za petnaest dana stiže haos: Evo kome se vraća ljubav iz prošlosti, biće intenzivno baš

24H

Pomešajte dva jeftina sastojka i oterajte komarce i mrave iz kuće

21H

Lubenica dijeta skida i do 3 kilograma za samo 7 dana: Ubedljivo najbrži put do idealne linije

1D

"Ceo moj 10-godišnji brak je bio laž": Krila neverstvo muža od svih, sve dok nije završila u bolnici...

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0