Tokom letnjih toplotnih talasa mnogi se noću okreću po krevetu i teško utonu u san. Kada temperatura ni posle zalaska sunca ne opada dovoljno, organizmu je mnogo teže da se rashladi, pa san postaje isprekidan i nekvalitetan.

Stručnjaci za spavanje kažu da postoji jednostavan trik koji može brzo da vas rashladi, a za njega vam je potrebna samo obična jastučnica.

Stavite jastučnicu u frižider

Prema savetima stručnjaka iz organizacije „The Sleep Charity“, dovoljno je da jastučnicu stavite u zatvorenu kesu, a zatim u frižider na oko 20 minuta pre odlaska na spavanje.

Kada legnete, rashlađena jastučnica prijatno hladi glavu i vrat, delove tela preko kojih organizam najbrže oslobađa toplotu. Upravo zbog toga lakše dolazi do pada telesne temperature, što može pomoći da brže utonete u san.

Stručnjaci ipak ne preporučuju da hladite ceo jastuk u zamrzivaču, jer se tokom noći može nakupiti vlaga, pa će umesto osveženja postati neprijatno vlažan.

Još jedan trik koji može da pomogne

Sličan efekat mogu imati i čarape. Dovoljno je da čist par pamučnih sokni ostavite u frižideru oko pola sata pre spavanja, savetuje stručnjak za britanski „Express“.

Stopala imaju veliki broj krvnih sudova blizu površine kože, pa njihovo blago rashlađivanje može pomoći telu da se lakše oslobodi viška toplote i pripremi za san.

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