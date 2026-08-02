Nisu sve namirnice bezbedne za konzumaciju nakon isteka roka trajanja. Iako mnogi proizvodi mogu da se koriste i nakon datuma označenog na ambalaži ako su pravilno čuvani, postoje namirnice koje mogu predstavljati ozbiljan rizik po zdravlje.

Važno je razlikovati oznake „najbolje upotrebiti do“ i „upotrebiti do“. Prva se odnosi uglavnom na kvalitet proizvoda, dok druga označava bezbednost hrane i mora se strogo poštovati.

Evo pet namirnica na koje posebno treba obratiti pažnju:

1. Brašno

Iako deluje bezazleno, brašno je sirova namirnica koja može sadržati bakterije poput e. coli i salmonele. Ne preporučuje se konzumiranje sirovog testa, jer se štetni mikroorganizmi uništavaju tek termičkom obradom.

2. Pirinač

Sirov pirinač može sadržati spore bakterije bacillus cereus, koje mogu preživeti kuvanje. Poseban rizik predstavlja kuvani pirinač koji dugo stoji na sobnoj temperaturi, jer se bakterije tada mogu razmnožiti.

3. Formula za bebe

Kod mlečne formule za bebe rok trajanja mora se strogo poštovati. Nakon isteka roka može doći do gubitka hranljivih vrednosti i povećanog rizika od bakterijske kontaminacije.

4. Krompir

Krompir koji je omekšao, ubuđao se ili ima velike klice može biti opasan. Klice sadrže solanin, toksin koji u većim količinama može izazvati mučninu, povraćanje, glavobolju i druge zdravstvene probleme.

5. Oštećene konzerve

Udubljene, zarđale ili naduvene konzerve ne bi trebalo koristiti. Oštećenja mogu omogućiti ulazak bakterija, uključujući bakteriju koja izaziva botulizam, koje je retko, ali veoma ozbiljno trovanje, prenosi "People".

Stručnjaci savetuju da se hrana redovno proverava – izgled, miris i način skladištenja često mogu biti znak da proizvod više nije bezbedan za upotrebu.