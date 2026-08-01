Ako ste navikli da pijete više alkoholnih pića tokom nedelje, možda i ne slutite kakav to teret predstavlja za vaš san. Loš san možete pripisivati tvrdom ili udubljenom dušeku, prekomernom unosu kofeina, gledanju u ekrane pre spavanja ili čak anksioznosti.
Iako svi ti faktori mogu uticati na osrednji kvalitet sna, redovno konzumiranje alkohola takođe ima ogroman uticaj na to kako spavate (kao i na celokupno zdravlje).
Registrovani nutricionisti su podelili šta se dešava sa vašim snom kada prestanete da pijete alkohol na nedelju dana. Verovali ili ne, niz pogodnosti bi vas mogao iznenaditi.
Evo šta se dešava sa vašim snom kada prestanete da pijete alkohol na nedelju dana
Iako vas alkohol može učiniti pospanim, on vas zapravo može sprečiti da dostignete onaj dubok, okrepljujući san koji je našem telu potreban za dobro funkcionisanje. Alisa Galvin, magistar nauka, registrovani dijetetičar i rukovodilac naučnih pitanja u kompaniji ,,Microbiome Labs", napominje da prestanak konzumiranja alkohola na samo nedelju dana može poboljšati vaš ukupni kvalitet sna.
„Kada prestanete da pijete alkohol na nedelju dana, vaš san se može poboljšati na nekoliko načina“, objašnjava Galvinova za Real Simple. „Iako alkohol može pomoći ljudima da brže zaspe, on može potisnuti REM fazu sna, povećati učestalost noćnih buđenja i fragmentisati san tokom druge polovine noći. Kao rezultat toga, mnogi ljudi mogu iskusiti dublji, okrepljujući san i osećati se odmornije nakon nekoliko noći bez alkohola.“
Konzumiranje alkohola takođe može negativno uticati na vaša creva, što dodatno vodi do lošeg sna. „Pošto creva i mozak komuniciraju dvosmerno putem ose creva-mozak, poboljšanja u ravnoteži crevne mikrobiote i smanjenje upala poreklom iz creva mogu vremenom doprineti boljoj regulaciji sna“, kaže Galvinova. „Istraživanja u razvoju takođe ukazuju na to da su zdraviji obrasci crevnog mikrobioma povezani sa boljim kvalitetom sna i manjom pospanošću tokom dana.“
Galvinova dodaje i da naša creva „počinju da reaguju relativno brzo kada se alkohol ukloni“, tako da neće biti potrebno mnogo vremena da primetite razliku u varenju i celokupnom snu.
Stvari koje možete primetiti nakon nedelju dana bez alkohola
Prema rečima Galvinove, možete primetiti neke od sledećih pozitivnih promena u svom snu nakon samo jedne nedelje bez alkohola:
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Manje noćnih buđenja
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Više REM faze i okrepljujućeg sna
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Osećaj veće osveženosti ujutru
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Poboljšana energija i mentalna bistrina tokom dana
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Manje hrkanja ili poremećaja sna kod nekih pojedinaca
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Potencijalna rana poboljšanja u funkciji creva i signalizaciji između creva i mozga koja podržavaju zdrav san
Ostale zdravstvene koristi od odricanja od alkohola na nedelju dana
Osim poboljšanja u snu i varenju, verovatno ćete primetiti da vaše telo pozitivno reaguje i na druge načine kada prestanete da pijete na nedelju dana. Kezija Džoj, registrovani dijetetičar-nutricionista i medicinski savetnik u organizaciji ,,Welzo", napominje da ćete odmah biti hidriraniji i manje naduti.
„Prestanak konzumiranja alkohola na samo nedelju dana pomoći će vam da ostanete hidrirani duže nego kada pijete“, kaže ona. „To će takođe smanjiti nadutost i druge sporedne efekte koji nastaju usled dehidracije.“
Takođe možete iskusiti stabilnije nivoe energije, raspoloženja i apetita, kao i bolju koncentraciju, dodaje Džojova — sve ono što može poboljšati vaše opšte zdravlje i blagostanje. Stoga, ako ste razmišljali o tome da raskinete sa alkoholom (ili makar da napravite pauzu ili smanjite unos), znajte da će vam vaš san i telo biti zahvalni na tome.
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