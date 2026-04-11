Uprkos sve većoj popularnosti biljnih alternativa mleku, kravlje mleko i dalje je izrazito popularno. Takođe se generalno smatra zdravim izborom, posebno kada je reč o zdravlju kostiju i rastu mišića. 

Bilo da ga pijete samo, koristite s pahuljicama ili u smutijima i drugim receptima — svakodnevno konzumiranje mleka svakako ima svoje prednosti. Nutricionisti objašnjavaju kako svakodnevni unos mleka može uticati na vaše telo, kao i koliko ga piti za optimalne zdravstvene koristi, navodi Real Simple.

Šta se događa kada svakodnevno pijete mleko?

Kako svakodnevno pijenje ili konzumiranje mleka zapravo utiče na naše telo i celokupno zdravlje? 

Podržaćete zdravlje kostiju

Ako bi mleko bilo poznato po nečemu, to bi bilo zdravlje kostiju. "Svakodnevno pijenje mleka može podržati zdravlje kostiju zbog sadržaja brojnih nutrijenata važnih za kosti, uključujući kalcijum, vitamin D i fosfor,” objašnjava Loren Manaker, magistarka nauke, registrovana dijetetičarka i osnivačica Nutrition Now Counseling. "Kalcijum je glavni mineral koji pomaže u održavanju koštanog tkiva, dok vitamin D poboljšava apsorpciju kalcijuma i podržava remodeliranje kostiju — proces zamene starog koštanog tkiva novim. Fosfor deluje zajedno s kalcijumom kako bi ojačao strukturu kostiju, osiguravajući da kosti ostanu guste i otporne,” dodaje Manaker.

Podstaknućete rast mišića

"Mleko je pristupačan i lako dostupan izvor proteina", kaže Adrijen Bitar, doktorka nauke (PhD), predavačica na studijama o ishrani na Univerzitetu Kornel. ''Sadrži i proteine surutke i kazeina, koji sadržavaju esencijalne aminokiseline potrebne telu za obnovu i izgradnju mišića'', kaže Manaker. 

"Protein surutke brzo se apsorbuje, što ga čini idealnim za oporavak nakon treninga jer brzo dostavlja aminokiseline mišićima. Kazein se, s druge strane, probavlja sporije, pružajući postupno otpuštanje aminokiselina koje podržavaju održavanje mišića tokom vremena. Zajedno, ovi proteini pomažu u rastu mišića, snagu i oporavak u kombinaciji s redovnom fizičkom aktivnošću", dodaje.

Osetićete se sito

Ako mleko uključite u svakodnevnu ishranu, osetićete veću sitost i punoću. To je prvenstveno zbog njegovog udela proteina, prema Manaker. 

"Mleko sadrži visokokvalitetne proteine koji usporavaju varenje i pomažu u regulaciji hormona gladi, držeći vas sitima duže vreme", kaže ona. 

Zdravlje srca

"Svakodnevno pijenje mleka može podržati zdravlje srca zahvaljujući ujelima kalcijuma, kalijuma i magnezijuma", kaže Manaker. To je zato što sva tri minerala pomažu u smanjenju visokog krvnog pritiska, odnosno hipertenzije, koja je glavni faktor rizika za srčane bolesti.

Prema Manaker, kalcijum pomaže krvnim sudovima da se pravilno stežu i opuštaju, osiguravajući nesmetan protok krvi. U međuvremenu, kalijum ublažava faktore natrijuma (nutrijenta koji u velikim količinama može uzrokovati povišen krvni pritisak), a magnezijum širi krvne sudove, čime reguliše krvni pritisak.

Koliko mleka treba piti?

Kao što je Manaker ranije spomenula, za većinu ljudi svakodnevno pijenje mleka je sigurno i korisno, pod uslovom da nemaju alergiju ili intoleranciju na laktozu. 

Preporučeni dnevni unos mleka (ili mlečnih proizvoda generalno) razlikuje se u zavisnosti od uzrasta i individualnih potreba, no generalno se smatra da su tri porcije mlečnih proizvoda dnevno optimalne za odrasle.

Bitar se slaže s time i dodaje da tri porcije mleka ili mlečnih proizvoda mogu pomoći većini ljudi da dostignu preporučeni dnevni unos kalcijum. ''Međutim, ženama starijima od 50 godina trebaju četiri porcije mleka ili mlečnih proizvoda kako bi dosegnule preporučenih 1200 miligrama kalcijuma dnevno'', zaključuje Bitar.

