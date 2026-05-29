Mnoge osobe imaju naviku da piju kafu ili čaj ujutru, na prazan stomak. Tako se najlakše razbude. Međutim, kafa nije najbolje rešenje, jer može da stvori probleme sa stomakom, posebno ako posle toga dugo ne jedete. Predlažemo vam zdravije opcije od kafe. To su jutarnji napici koji razbuđuju, daju energiju, a mogu da pomognu i da lakše izgubite kilograme.

Voda sa biberom

U čašu tople vode stavite 2-3 prstohvata kurkume i crnog bibera i dobro izmešajte. Ovaj jutarnji napitak će vam dati energiju, a može da pomogne rad metabolizma pa ćete se brže osloboditi viška sala.

Voda sa limunom

Iscedite pola limuna u čašu tople vode. Možete dodati i malo meda po želji, kao i prstohvat cimeta. Ispijanje ovog napitka može biti svežavajuće, razbudiće vas bolje od kafe, a odličan je za varenje.

Topla voda

Ukoliko nemate vremena ili vas mrzi da ujutru pravite napitak, samo popijte čašu obične vode koja treba da bude mlaka. Uradite to na prazan stomak. Ona će hidrirati telo i ubrzati metabolizam. Takođe može pomoći u izbacivanju toksina iz tela i poboljšati varenje.

Video: