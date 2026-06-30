Letnji horoskop je zvanično stigao, zajedno sa najtoplijim godišnjim dobom. Otvara se novo poglavlje, i to sezonom Raka, koja donosi vreme za introspekciju - onu vrstu koja romantizuje čak i trenutnu tugu, baš kao na novom albumu Olivije Rodrigo.

Ipak, Venera u Lavu je tu da osigura nesmetano odvijanje uzbudljivih letnjih planova i bogat društveni život. Pred nama je prelazna nedelja pre nego što Jupiter započne svoj tranzit kroz znak Lava, što će doneti posebne pogodnosti za dva horoskopska znaka.

Ovan