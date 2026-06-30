Letnji horoskop je zvanično stigao, zajedno sa najtoplijim godišnjim dobom. Otvara se novo poglavlje, i to sezonom Raka, koja donosi vreme za introspekciju - onu vrstu koja romantizuje čak i trenutnu tugu, baš kao na novom albumu Olivije Rodrigo.
Ipak, Venera u Lavu je tu da osigura nesmetano odvijanje uzbudljivih letnjih planova i bogat društveni život. Pred nama je prelazna nedelja pre nego što Jupiter započne svoj tranzit kroz znak Lava, što će doneti posebne pogodnosti za dva horoskopska znaka.
Ovan
Ovaj astrološki znak tokom ove nedelje ima poseban osećaj za biznis. Iako ulazak Sunca u znak Raka ponekad može biti uznemirujući za Ovnove, to sada neće biti slučaj. Ovan dobija preko potreban podsticaj od planeta, posebno onih koje vladaju ljubavlju i novcem. Snažna uticaj Venere Ovnovima donosi dodatno samopouzdanje i šarm koji su im bili potrebni za donošenje pravih odluka. Važno je da ne zaborave da ostanu pribrani u stresnim trenucima.
Kada je reč o ljubavi, ove nedelje Ovnovi su oličenje harizme. Prvi dani leta im savršeno pristaju, i to sada ne prolazi neprimećeno. Na poslu je pravi trenutak da se posvete onome što vole, jer imaju šansu da ostvare dobre rezultate. Da bi to postigli, potrebno je samo da pristupe stvarima sa pravim stavom i da se usklade sa drugima kako bi zadržali motivaciju i entuzijazam. Na polju novca nema potrebe za žurbom. Mars u Biku im omogućava da ostanu odlučni u ostvarivanju svojih ciljeva, bez srljanja u ishitrene odluke.
Ribe
Dolazak leta prostire crveni tepih za Ribe. Već dugo se nije desilo da Ribe budu među najsrećnijim znakovima. Uprkos svojoj strpljivoj prirodi, Ribe su željno iščekivale leto, a pre svega sezonu Raka, koji im je jedan od najbližih zodijačkih prijatelja. Želja im je ispunjena i zvezde su se konačno poklopile u njihovu korist. Uz podršku Sunca, Merkura i Jupitera, Ribe bi trebalo da situacijama pristupe iz najboljeg mogućeg ugla i da veruju sebi. Crveni tepih je tu i ovaj vodeni znak je dobio zeleno svetlo da krene u nove pobede.
Na ljubavnom planu, planete u harmoniji rade za njih. Donose im mnogo više fluidnosti u odnosima. Tokom ovog leta dobiće više samopouzdanja, komunikacija će im ići od ruke, zbog čega će ove nedelje svi biti uz njih. Na poslu će pokazati da su podjednako odlučne i spremne na saradnju, jer ulaze u dinamičniju i pozitivniju fazu u kojoj će njihovi napori doneti ohrabrujuće rezultate. Ovog leta 2026, svi veruju u Ribe. Kada je novac u pitanju, neki veliki projekat bi mogao da se realizuje ove nedelje, a poslednji dani Jupitera u Raku pružiće im potreban vetar u leđa, objašnjava Elle.
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