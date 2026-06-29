Ekstremne vrućine mogu značajno opteretiti organizam, zbog čega je posebno važno obratiti pažnju na ishranu.

Visoke temperature povećavaju gubitak tečnosti usled znojenja, a konzumiranje određenih namirnica može dodatno pogoršati dehidrataciju, izazvati probavne tegobe ili umor. Iako se mnogi fokusiraju na unos vode i sezonskog voća, podjednako je važno izbegavati hranu koja stvara dodatnu toplotu u organizmu.

U bolnicama Sahyadri preporučuju usvajanje uravnoteženih prehrambenih navika koje pomažu telu da se lakše prilagodi toplom vremenu. Biranje laganih i lako svarljivih obroka, kao i izbegavanje hrane koja doprinosi dehidrataciji ili opterećuje probavni sistem, može pomoći u održavanju energije i opšteg blagostanja tokom perioda velikih vrućina.

Zašto je ishrana važna tokom ekstremnih vrućina?

Tokom toplog vremena organizam ulaže dodatni napor kako bi regulisao unutrašnju temperaturu. Zbog toga se varenje može usporiti, a apetit promeniti. Konzumiranje teške i teško svarljive hrane može povećati stvaranje toplote u organizmu i izazvati nadutost, umor ili gorušicu.

Dobro osmišljena letnja ishrana treba da bude usmerena na namirnice koje podržavaju hidrataciju, varenje i nutritivnu ravnotežu. Izbegavanje određenih vrsta hrane može pomoći u smanjenju rizika od dehidratacije, umora izazvanog vrućinom i probavnih problema.

Ljuta i masna hrana

Ljuta i masna hrana često se povezuje sa probavnim tegobama, posebno tokom toplog vremena. Ove namirnice mogu povećati telesnu temperaturu i podstaći pojačano znojenje, što može doprineti dehidrataciji ako se izgubljena tečnost ne nadoknadi.

Obroci bogati uljem, ljutim začinima ili teškim začinima dodatno opterećuju probavni sistem i mogu izazvati gorušicu, loše varenje ili iritaciju želuca. Zbog toga se preporučuje ograničavanje unosa pržene hrane, ljutih jela i veoma začinjenih obroka tokom velikih vrućina.

Duboko pržena i prerađena hrana

Duboko pržena i visoko prerađena hrana može biti teška za varenje, naročito tokom vrućina. Namirnice bogate nezdravim mastima duže se razgrađuju u probavnom sistemu, što može povećati stvaranje unutrašnje toplote.

Primeri hrane koju bi trebalo ograničiti:

Pržene grickalice poput čipsa

Brza hrana bogata nezdravim mastima

Industrijske grickalice sa konzervansima

Gotova, prerađena jela

Smanjenje unosa ovih namirnica i njihova zamena laganim, sveže pripremljenim obrocima može pomoći organizmu da se bolje nosi sa visokim temperaturama.

Prekomeran unos kofeina

Napici koji sadrže kofein, poput kafe, jakog čaja i određenih energetskih pića, mogu doprineti dehidrataciji ako se konzumiraju u velikim količinama. Kofein ima blago diuretičko dejstvo, što znači da može povećati izlučivanje urina i dovesti do dodatnog gubitka tečnosti.

Tokom ekstremnih vrućina, prekomeran unos kofeina može povećati nemir i razdražljivost. Osobama koje redovno konzumiraju kofeinske napitke savetuje se da deo njih zamene vodom, sveže ceđenim voćnim sokovima ili kokosovom vodom.

Zaslađeni i gazirani napici

Iako mogu delovati osvežavajuće, zaslađeni i gazirani napici nisu idealan izbor za održavanje hidratacije tokom toplog vremena. Mnogi od njih sadrže velike količine šećera, koji može privremeno podići nivo energije, ali kasnije dovesti do umora i dehidratacije.

Gazirana pića takođe mogu izazvati nadutost i nelagodnost u stomaku. Umesto njih, preporučuju se prirodni voćni napici, voda sa dodatkom voća ili napici bogati elektrolitima.

Obilni mesni obroci

Obroci bogati crvenim mesom ili teškim proteinima mogu biti zahtevni za varenje tokom ekstremnih vrućina. Njihovo varenje zahteva više energije, što povećava stvaranje unutrašnje toplote i može izazvati umor ili osećaj tromosti.

Smanjenje učestalosti konzumiranja teških mesnih obroka tokom toplog vremena može poboljšati varenje i doprineti većem osećaju prijatnosti. Kao izvori proteina preporučuju se mahunarke, sočivo i umerene količine nemasnih proteina.

Hrana bogata solju

Namirnice sa visokim sadržajem soli mogu doprineti dehidrataciji jer pojačavaju osećaj žeđi i podstiču brži gubitak tečnosti.

Prerađene grickalice, kisela zimnica i industrijski proizvodi često sadrže velike količine natrijuma, koji može narušiti ravnotežu tečnosti u organizmu. Prekomeran unos soli tokom vrućina može povećati rizik od nadutosti i zadržavanja vode.

Konzumiranje alkohola

Alkohol može značajno uticati na nivo hidratacije organizma, posebno tokom perioda visokih temperatura. On ima diuretičko dejstvo koje povećava gubitak tečnosti i može pogoršati dehidrataciju i umor.

Alkohol takođe može ometati sposobnost organizma da reguliše telesnu temperaturu, povećavajući rizik od dehidratacije, vrtoglavice i drugih tegoba izazvanih vrućinom.

Zdravije alternative tokom toplog vremena

Izbegavanje određenih namirnica ne znači da treba ograničiti raznovrsnost ishrane. Naprotiv, preporučuje se biranje lagane i hidrirajuće hrane koja podržava nivo energije i varenje.

Dobri izbori uključuju:

Sveže voće bogato vodom, poput lubenice i pomorandži

Lagane obroke sa povrćem i integralnim žitaricama

Jela na bazi jogurta koja podstiču varenje

Sveže salate i hladne supe

Ove namirnice obezbeđuju važne hranljive materije, a istovremeno pomažu organizmu da ostane rashlađen i hidriran.

Zaključak

Ekstremne vrućine mogu izazvati dehidrataciju, umor i probavne tegobe. Pažljiv odabir namirnica može pomoći u očuvanju zdravlja i osećaja prijatnosti tokom toplih dana. Izbegavanje ljutih jela, pržene hrane, zaslađenih napitaka, prekomernog unosa kofeina i hrane bogate solju može smanjiti rizik od dehidratacije i opterećenja probavnog sistema.

Biranje laganih obroka, dovoljan unos tečnosti i ograničavanje hrane koja povećava telesnu temperaturu pomažu organizmu da lakše podnese najtoplije mesece u godini.