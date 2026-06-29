Zagorele mrlje na tiganjima od nerđajućeg čelika ne moraju da se uklanjaju agresivnim hemikalijama ili grubim žicama koje mogu da oštete posuđe. Za efikasno čišćenje dovoljna su samo dva sastojka, soda bikarbona i aluminijumska folija.

Na zagoreli deo tiganja potrebno je posuti dve do tri kašike sode bikarbone i dodati malo vode kako bi se napravila gusta pasta. Zatim se komad aluminijumske folije zgužva u lopticu i njime se laganim, kružnim pokretima ili pokretima napred-nazad trljaju problematična mesta.

Tokom čišćenja pasta od sode bikarbone će potamniti jer skuplja prljavštinu. Kada prestane da deluje, dovoljno je isprati je i naneti novu količinu sode, a postupak ponavljati dok tiganj ne bude potpuno čist.

Na kraju tiganj treba oprati toplom vodom i deterdžentom za sudove, a zatim ga dobro osušiti. Za dodatni sjaj preporučuje se brisanje mekom krpom od mikrofibera, koja uklanja sitne tragove i ostavlja površinu blistavom.

Iskorišćenu aluminijumsku foliju ne treba odmah bacati, jer jedna zgužvana kuglica može poslužiti za čišćenje više šerpi i tiganja i tako produžiti vek kuhinjskog posuđa.