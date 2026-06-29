Prema astrološkim prognozama, Lav se često izdvaja kao jedan od najsrećnijih znakova u drugoj polovini 2026. godine.

Razlog je ulazak Jupitera, planete sreće, rasta i blagostanja, u znak Lava 30. juna, čime počinje period koji se događa jednom u približno 12 godina.

U narednim mesecima Lavovima bi mogle da se otvore brojne prilike za napredak, ostvarenje ličnih ciljeva i velike životne promene. Očekuju ih više samopouzdanja, lakše privlačenje pažnje i podrške okoline, kao i povoljni događaji u ljubavi, karijeri i na ličnom planu.

Za mnoge Lavove druga polovina godine mogla bi da donese ostvarenje dugo odlaganih želja, nove početke i osećaj da se stvari konačno odvijaju u njihovu korist.