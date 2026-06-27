Iako je jetra organ bez kojeg ne možemo živeti, njenu funkciju često uzimamo zdravo za gotovo. Njen rad ne osećamo poput ubrzanog kucanja srca tokom vežbanja, niti vidimo rezultate kao kod probave. No, dok obavljamo svakodnevne poslove, jetra marljivo čisti toksine iz krvi, proizvodi žuč za probavu hrane i snabdeva telo energijom. Znakovi narušenog zdravlja jetre lako se mogu prevideti sve dok stanje ne postane ozbiljno, a ishrana je ključna za njeno očuvanje.

Dobra je vest da ishrana za zdravu jetru nije komplikovana i uključuje namirnice bogate vlaknima, nemasne proteine i složene ugljene hidrate, uz što manje ultraprerađene hrane.

Najbolji doručak za zdravlje jetre

Dr. Susan Kais, gastroenterolog, hepatolog i vanredna profesorka kliničke medicine na Univerzitetu u Sinsinatiju, preporučuje kombinaciju jaja i ovsenih pahuljica kao najbolji doručak za jetru.

"Kad bih morala preporučiti jedan doručak za zdravlje jetre, definitivno bih predložila kombinaciju jaja i činiju ovsenih pahuljica sa svežim bobičastim voćem te posutim orašastim plodovima ili semenkama", kaže dr. Kais za Parade.

Jaja su bogata proteinima, koji daju energiju i osiguravaju osećaj sitosti, te kolinom, koji podržava rad jetre. "Kombinacija sa ovsenim pahuljicama ne samo da dodaje vlakna u ishranu, već i pomaže smanjiti nakupljanje masti u jetri te regulisati šećer u krvi i holesterol", pojašnjava dr. Kais.

Istraživanja potvrđuju da ishrana bogata vlaknima smanjuje rizik od MASLD-a. Bobičasto voće obiluje antioksidansima koji sprečavaju upalu jetre, dok orašasti plodovi i semenke sadrže proteine i nezasićene masti, koje prema istraživanjima smanjuju procenat masti u jetri i rizik od razvoja MASLD-a.