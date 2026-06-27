Pita bez brašna može postati vaš novi omiljeni obrok jer pruža dugotrajan osećaj sitosti bez osećaja težine nakon jela. Sa šest jaja i šakom čedar sira, svako parče sadrži oko 15 grama proteina i vrlo malo ugljenih hidrata.

Zahvaljujući takvom sastavu, izbegavaju se nagli skokovi šećera u krvi i kasniji pad energije tokom dana. Međutim, kvalitet ove pite ne zavisi samo od sastojaka, već i od jednog važnog koraka u pripremi koji mnogi često zanemaruju.

Za razliku od klasičnog testa na bazi brašna, koje se brzo vari i ubrzo izaziva osećaj gladi, ovde glavnu ulogu imaju jaja i sir. Oni organizmu obezbeđuju proteine koji se sporije razgrađuju i duže održavaju sitost.

Parče ove pite sa 15 grama proteina može da zameni laganiji obrok i pruži energiju tokom više sati. Zbog toga predstavlja odličan izbor za one koji žele zasitan i hranljiv obrok bez nepotrebnih ugljenih hidrata.

Ključ savršene teksture krije se u pravilnoj pripremi povrća. Kada se sirovo povrće doda direktno u smesu sa jajima, tokom pečenja oslobađa višak tečnosti, zbog čega pita može postati vlažna, gumasta i manje ukusna. Pravilna priprema povrća pomaže da unutrašnjost ostane kremasta, a tekstura prijatna i ujednačena.

Zapamtite da pečurke i brokoli treba prvo kratko propržiti na visokoj temperaturi. Tokom tog procesa oslobađaju višak tečnosti koja mora da ispari pre nego što se dodaju ostalim sastojcima. Za pečurke je dovoljno oko šest minuta, dok je brokoliju potrebno još četiri minuta. Upravo ovaj korak pravi razliku između bogate, kremaste teksture i pite koja postaje previše vlažna i žilava.

Za pripremu pite sa jajima i sirom u kalupu prečnika 23 centimetra potrebne su dve kašike maslinovog ulja, dve i po šolje seckanih šampinjona, jedna i po šolja sitnih cvetića brokolija, jedna manja glavica žutog luka isečena na tanke kriške, 85 grama mladog spanaća krupnije iseckanog, jedna kašika sitno seckanog belog luka, šest većih jaja, pola šolje pavlake za kuvanje, jedna kašika dižon senfa, so i biber po ukusu, kao i jedna i po šolja rendanog zrelog čedar sira.

Rernu zagrejte na 190 stepeni i podmažite kalup za pečenje. Na zagrejanom ulju prvo propržite pečurke oko šest minuta. Zatim dodajte brokoli i luk i nastavite sa pripremom još četiri minuta. Na kraju umešajte spanać i beli luk i kuvajte kratko, dok spanać ne omekša. Smesu sklonite sa vatre i ostavite da se prohladi kako toplota ne bi prerano zgrušala jaja.

U posebnoj posudi umutite jaja, pavlaku, senf, so i biber dok ne dobijete ujednačenu smesu. Dodajte prohlađeno povrće i rendani čedar, dobro sjedinite sastojke i sipajte u pripremljen kalup. Pecite približno 30 minuta, odnosno dok sredina ne postane čvrsta, a površina blago zlatna. Nakon pečenja ostavite pitu da odstoji desetak minuta pre sečenja kako bi zadržala oblik.

Iako se često predstavlja kao saveznik u mršavljenju, nijedna namirnica ne može sama da utiče na topljenje masnih naslaga. Prednost ove pite je u tome što pruža dugotrajan osećaj sitosti uz oko 272 kalorije po parčetu, što može pomoći u smanjenju potrebe za grickalicama između obroka.

Zahvaljujući visokom sadržaju proteina, ovaj obrok može doprineti očuvanju mišićne mase tokom redukovane ishrane.

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