Jedno jaje u kolaču istovremeno obavlja tri važne funkcije, a kada ga nema, cela tepsija može da propadne. Dobra zamena za jaja ne mora da se kupuje, često je već imate u kuhinji ili špajzu.

Banana, pire od jabuke ili jednostavna mešavina brašna i vode mogu zameniti jaja i uštedeti novac. Uz mali trik sa sirćetom, koji je objašnjen dalje u tekstu, testo može da naraste kao da ste koristili kvalitetna domaća jaja.

Zašto su jaja važna u testu

Jaja povezuju sastojke, zadržavaju vazduh i daju vlagu. Kada ih izostavite bez adekvatne zamene, dobijate suvu i mrvičastu smesu koja se lako raspada pri sečenju. Zato svaka zamena treba da preuzme bar jednu od te tri uloge. Za sarmu i pljeskavice potrebna je uloga veziva, dok je za biskvite važna vlaga i rast.

Banana ili kašika džema kao zamena za jaja u kolačima

Pola izgnječene banane može da zameni jedno jaje u voćnim kolačima ili mafinima. Ona daje vlagu i blagu slatkoću, pa se količina šećera može malo smanjiti. Nedostatak je što banana ostavlja svoj prepoznatljiv ukus. Ako to želite da izbegnete, možete koristiti kašiku običnog džema, najbolje od kajsije. Džem je neutralniji, dobro povezuje smesu i čini kolače sočnijim i manje mrvičastim.

Brašno i voda kao domaće vezivo umesto jaja

Jedna od najjednostavnijih i najjeftinijih zamena nalazi se već u kuhinji. Kašiku glatkog brašna treba pomešati sa dve kašike vode dok se ne dobije gusta smesa. Ovo vezivo pomaže da se pljeskavice, ćufte i faširane šnicle drže zajedno i ne raspadaju tokom prženja. Kod sarme se ista smesa može umešati u nadev pre punjenja listova kupusa.

Čime zameniti jaja kada je potrebno da testo naraste

Voda i pire mogu da daju vlagu, ali ne mogu da podignu biskvit. Tu dolazi stari kuhinjski trik koji koriste domaćice. Kašičica sode bikarbone u kombinaciji sa kašikom sirćeta stvara mehuriće koji podižu testo umesto jaja. Rezultat je potpuno drugačiji od teškog i zbijenog kolača. Važno je da se ovi sastojci dodaju na kraju, a zatim se smesa odmah stavlja u rernu dok reakcija još traje, kako bi biskvit postao mekan i vazdušast.

Koja je najbolja zamena za jaja u domaćoj kuhinji

Za slatka jela najčešće se koriste banana i kašika džema. Za slana jela i vezivanje mlevenog mesa najbolja je mešavina brašna i vode. Kada je cilj da testo naraste, koristi se kombinacija sode bikarbone i sirćeta. Najčešća greška je mešanje uloga, jer svaka zamena ima svoju namenu i ne daje isti rezultat u svim jelima.

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