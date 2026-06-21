Dr. Ritu Nahar, gastroenterolog iz Allied Digestive Health, kaže da je jedan od glavnih krivaca kasna i obilna večera. Njen savet je da takav obrok pojedete najmanje tri sata pre spavanja. Dr. Nahar objašnjava da konzumacija hrane koja izaziva nadutost, poput karfiola ili graška, ili namirnica na koje ste intolerantni, kao što su mlečni proizvodi ili gluten, takođe može dovesti do jutarnje nadutosti.

Dodaje kako su sindrom iritabilnog creva i redovni zatvor još dva moguća uzroka, a ponekad mogu pridoneti i hormonalne fluktuacije ili loš san. Utvrđivanje uzroka ključno je za sprečavanje, no korisno je znati i šta učiniti za trenutno olakšanje, pišu strani mediji.

Glavni savet za nadutost pre doručka

Ako se probudite naduti, dr. Karmen Fong, kolorektalni hirurg i glavna medicinska radnica firme Bummed, preporučuje da dan započnete velikom čašom vode. To je, napominje, izvrsna jutarnja navika čak i kada niste naduti

"Pijenje vode pomaže u ispiranju toksina i natrijuma", objašnjava dr. Fong zašto ova jednostavna navika pomaže kod nadutosti. Iako su korisne i topla i hladna voda, ističe da topla voda može posebno pomoći u pokretanju probavnog sistema, što takođe ublažava jutarnju nadutost.

Jutarnje navike koje takođe pomažu

Nakon što popijete vodu, obe doktorke preporučuju neku vrstu laganog kretanja, poput istezanja, joge ili jutarnje šetnje. "Lagana fizička aktivnost, poput jutarnje šetnje, može podstaknuti rad creva i pomoći da se gasovi pokrenu kroz probavni trakt. Već i 10 do 20 minuta hoda može ublažiti nadutost i poboljšati probavu", kaže dr. Nahar.

Manja naučna studija objavljena u časopisu The American Journal of Gastroenterology potvrđuje vezu između lagane aktivnosti i ublažavanja nadutosti. Istraživanja takođe pokazuju da kratka šetnja nakon jela može sprečiti nadutost, stoga je šetnja nakon obroka korisna navika za prevenciju.

Šta jesti za doručak kad ste naduti?

Biti istovremeno gladan i nadut može biti neprijatno. Osećate se prepuno, a ipak morate nešto pojesti. U takvim trenucima dr. Fong preporučuje jednostavnu hranu bez puno sastojaka, poput ovsenih pahuljica s bobičastim voćem.

Objašnjava da ovsene pahuljice i bobičasto voće umiruju želudac i pomažu kod zatvora, koji je čest uzrok nadutosti. "Najbolji doručak je često jednostavan i lako probavljiv, poput običnog jogurta, banana, ovsenih pahuljica ili kivija. Te namirnice su blage za probavni sistem i mogu podržati zdravu funkciju creva", dodaje dr. Fong.

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