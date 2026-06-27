Venera 5. jula 2026. godine ulazi u znak Lava i ostvaruje skladan aspekt sa Jupiterom, što označava početak snažnog finansijskog perioda tokom jula za tri horoskopska znaka.

Ovog leta zvezde donose nagradu za uložen trud i strpljenje. Pored optimizma i novih mogućnosti, u prvi plan dolaze konkretni rezultati i materijalna sigurnost koja donosi spokoj i stabilnost u svakodnevni život.

Za tri znaka završava se period brige zbog novca, jer se pred njima otvaraju nove prilike i jasniji putevi ka finansijskom napretku. Najveća promena neće doći slučajno, već u trenutku kada odlučite da verujete u sebe, podignete glavu i prihvatite da zaslužujete uspeh i prosperitet.

Lav

Lavovima tokom jula stiže novac koji će im značajno olakšati situaciju. Reč je o vraćanju starog duga koji su već odavno prežalili i smatrali izgubljenim.

Oko 12. jula mogli biste da dobijete poziv ili poruku koju niste očekivali. Osoba kojoj ste pre više od godinu dana pozajmili novac vratiće dug, a uz to će pokazati iskrenu zahvalnost i poštovanje prema vašoj nekadašnjoj pomoći.