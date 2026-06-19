Najbolje vreme da obavite ovaj test je čim se ujutru probudite, navodi državni Centar za ispitivanje infekcije kandidom u Floridi.
Pre nego što isperete usta, ispljunite pljuvačku ili bilo šta stavite u usta, sipajte čašu vode u čistu, providnu čašu. Sakupite u ustima pljuvačku (nemojte se prethodno nakašljavati, važno je da sakupite samo tečnost iz usta). Ispljunite je u vodu i posmatrajte šta se dešava.Pljuvačka će ostati da pluta na površini i to je potpuno normalno.
Međutim, ako se u roku od 15 minuta pojave tanke, viseće “niti” koje se otežu naniže kroz vodu, to je znak da imete kandidu u organizmu. Niti mogu da podsećaju na vlasi kose ili na paukovu mrežu.
Šta je kandida i koji su simptomi
Kandida je gljivica iz roda Candida, koja se prirodno nalazi u ljudskom organizmu, najčešće u ustima, crevima i na koži. Najčešće je prisutna vrsta Candida albicans. U normalnim uslovima ona ne pravi probleme, jer je njen rast pod kontrolom dobrih bakterija i imunog sistema.
Problem nastaje kada se ravnoteža u organizmu poremeti – usled pada imuniteta, stresa, loše ishrane bogate šećerom, antibiotika ili hormonskih promena. Tada kandida može da se razmnoži i izazove različite tegobe.
Najčešći simptomi pojačanog prisustva kandide mogu biti:
stalni umor i osećaj iscrpljenosti
nadutost i problemi sa varenjem
učestale gljivične infekcije (vaginalne ili oralne)
pojačana želja za slatkišima
beličaste naslage u ustima ili na jeziku
svrab i iritacija sluzokože
“moždana magla”, otežana koncentracija
promena raspoloženja, razdražljivost
Važno je napomenuti da se prisustvo kandide ne utvrđuje jednostavno kućnim testovima, već isključivo laboratorijskim analizama i pregledom kod lekara. Kućni “testovi sa vodom i pljuvačkom” nemaju naučno potvrđenu dijagnostičku vrednost.
Ako se sumnja na kandidu, preporučuje se konsultacija sa lekarom, jer terapija zavisi od lokacije i težine infekcije.
Komentari (0)