Najbolje vreme da obavite ovaj test je čim se ujutru probudite, navodi državni Centar za ispitivanje infekcije kandidom u Floridi.

Pre nego što isperete usta, ispljunite pljuvačku ili bilo šta stavite u usta, sipajte čašu vode u čistu, providnu čašu. Sakupite u ustima pljuvačku (nemojte se prethodno nakašljavati, važno je da sakupite samo tečnost iz usta). Ispljunite je u vodu i posmatrajte šta se dešava.Pljuvačka će ostati da pluta na površini i to je potpuno normalno.

Međutim, ako se u roku od 15 minuta pojave tanke, viseće “niti” koje se otežu naniže kroz vodu, to je znak da imete kandidu u organizmu. Niti mogu da podsećaju na vlasi kose ili na paukovu mrežu.

Šta je kandida i koji su simptomi

Kandida je gljivica iz roda Candida, koja se prirodno nalazi u ljudskom organizmu, najčešće u ustima, crevima i na koži. Najčešće je prisutna vrsta Candida albicans. U normalnim uslovima ona ne pravi probleme, jer je njen rast pod kontrolom dobrih bakterija i imunog sistema.

Problem nastaje kada se ravnoteža u organizmu poremeti – usled pada imuniteta, stresa, loše ishrane bogate šećerom, antibiotika ili hormonskih promena. Tada kandida može da se razmnoži i izazove različite tegobe.

Najčešći simptomi pojačanog prisustva kandide mogu biti:

stalni umor i osećaj iscrpljenosti

nadutost i problemi sa varenjem

učestale gljivične infekcije (vaginalne ili oralne)

pojačana želja za slatkišima

beličaste naslage u ustima ili na jeziku

svrab i iritacija sluzokože

“moždana magla”, otežana koncentracija

promena raspoloženja, razdražljivost

Važno je napomenuti da se prisustvo kandide ne utvrđuje jednostavno kućnim testovima, već isključivo laboratorijskim analizama i pregledom kod lekara. Kućni “testovi sa vodom i pljuvačkom” nemaju naučno potvrđenu dijagnostičku vrednost.

Ako se sumnja na kandidu, preporučuje se konsultacija sa lekarom, jer terapija zavisi od lokacije i težine infekcije.