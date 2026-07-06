Ljubavne priče koje spajaju ljude iz različitih zemalja često deluju kao ostvarenje sna, ali zajednički život neretko donese i brojna iznenađenja. Različiti običaji, porodični odnosi i način života mogu da predstavljaju veliki izazov, čak i kada ljubavi ne manjka. Svoje iskustvo života u Grčkoj podelila je Snježana Makaš Koukli, koja je na društvenim mrežama otvoreno govorila o tome kako je izgledao njen put od upoznavanja preko Fejsbuka do braka sa Grkom i prilagođavanja sasvim drugačijoj sredini.

Ljubav koja je promenila život

Kako je ispričala u Fejsbuk grupi "Live from Greece", nikada nije verovala da će joj životni put doneti brak sa Grkom, prenosi Stil Kurir.

„U Solun sam prvi put došla na svoje venčanje. Ranije sam u Grčkoj bila samo na letovanju. Da mi je neko rekao da ću se udati za Grka, smejala bih se. Dolazim iz Bosne, studirala sam engleski jezik i književnost, živela u zemljama engleskog govornog područja i mislila da će moj život otići u potpuno drugom smeru“, napisala je.

Prvi susret sa svekrvom i potpuno drugačiji običaji

Najveći kulturni šok, kaže, doživela je već pri dolasku u porodičnu kuću svog supruga. Pošto su stigli kasno uveče, pozdravila je svekrvu i otišla na spavanje, očekujući da će narednog jutra svi zajedno doručkovati i upoznati se, kako je navikla na Balkanu. Međutim, dočekalo ju je nešto sasvim drugačije. Sestre njenog supruga kratko su se predstavile, a zatim se povukle na svoje spratove. Iako cela porodica živi u istoj kući, svako ima svoj deo doma i vodi potpuno odvojen život. Posebno ju je iznenadilo što nije bilo uobičajenog posluživanja gostiju.

„Veći problem od jezika bili su običaji. Niko vas ne nudi hranom i pićem kao kod nas. U jednom trenutku sam ogladnela, pa sam sama otvorila frižider da vidim ima li nešto da pojedem“, prisetila se.

Venčanje puno stresa

Ni pripreme za venčanje nisu protekle bez problema. U kući u kojoj žive tri porodice vladala je velika gužva, a uz nervozu i žurbu zaboravila je čak i važan detalj na venčanici. Iako su joj govorili da se propust nije primećivao, priznaje da joj je bilo teško jer je želela da tog dana sve bude savršeno. Dodatni stres izazvala je frizerka koja je neposredno pred venčanje povećala cenu dolaska na kućnu adresu, zbog čega je termin otkazan. Na kraju je pronađen salon koji je radio samo zbog nje, ali je i tamo morala da čeka dok se prvo nisu sredili ostali članovi porodice.

Slična situacija dogodila se i sa šminkanjem, jer su, kako kaže, najpre našminkane sve druge žene iz porodice.

Neočekivane situacije tokom ceremonije

Dan venčanja doneo je još niz neprijatnosti. Zbog običaja mlada i mladoženja nisu smeli da se vide pre ceremonije, pa je organizacija postala dodatno komplikovana. Fotografi su požurivali mladence, deca su ulazila u sobu tokom priprema, a vremena je bilo sve manje. U crkvi je promenjen i plan ulaska, pa je sa ocem morala da se penje uz stepenice u raskošnoj venčanici, dok su joj prolaznici usput gazili haljinu. Ipak, jedan trenutak zauvek joj je ostao u sećanju.

„Kada sam ga ugledala, učinilo mi se da se ponovo zaljubljujem u njegove velike zelene oči“, napisala je.

Razočaranja tokom proslave

Posle ceremonije usledile su nove neprijatnosti. Njena porodica teško se snalazila među gostima, mesta rezervisana za njih bila su zauzeta, a otac se, uprkos lošem zdravstvenom stanju, nije odvajao od nje, a videla ga je i kako plače. Razočarali su je i fotografi, koji nisu želeli da mladence odvedu do mora na fotografisanje, iako je plaćen kompletan paket usluga. Tokom prvog plesa puštena je pogrešna pesma, iako je unapred izabrala drugu numeru.

Posebno ju je dirnuo gest roditelja.

„Prišli su nam, dali kovertu i poklonili mnogo više nego što su mogli da priušte. Takvi su roditelji“, napisala je.

Privikavanje na novi život

Po završetku venčanja usledio je početak života u novoj zemlji, ali i suočavanje sa administrativnim pravilima koja nije očekivala. Kako tvrdi, morala je da potpiše dokument prema kojem njihova buduća deca mogu imati samo grčko državljanstvo, dok prezime supruga nije mogla da uzme bez njegove zvanične saglasnosti. Uprkos svemu, kaže da je želela da izgradi dobar odnos sa porodicom svog supruga. Svekrva joj je narednog jutra poklonila lančić koji zbog gužve nije stigla da preda na dan venčanja, a kasnije joj je uručila i koverte sa novcem koje su gosti ostavljali njoj, prema njihovom običaju.

Danas kaže da je Grčka postala njen drugi dom, iako joj je za prilagođavanje bilo potrebno mnogo vremena. Na kraju poručuje da nikada nije mogla da pretpostavi da će ljubav pronaći upravo preko Fejsbuka i da veruje da se snovi ostvaruju onda kada im se čovek najmanje nada.